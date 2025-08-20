Servizio sanitario in piazza del Campo. Ben 113 interventi fra luglio e agosto

Sono stati 113 gli interventi effettuati dal 118 per i due Palii: 57 a luglio e 56 ad agosto. Il 3 luglio sono state soccorse 18 persone e il 16 agosto 26. Ad agosto nella prova generale sono stati effettuati 13 soccorsi con un solo invio in Pronto soccorso. Nel giorno del Palio gli interventi sono stati 26 e solo 5 col supporto del Pronto Soccorso.

L’implementazione tecnologica, la disponibilità di elettromedicali e le capacità professionali dei team del soccorso permettono di effettuare valutazioni e trattamenti in loco, nell’interesse dei pazienti, ma anche del Pronto Soccorso di riferimento, che altrimenti verrebbe sovraccaricato. "L’organizzazione del servizio sanitario nel Campo non è banale, deve coniugare elevata prestazione nel soccorso nel rispetto dei tempi e delle liturgie della Festa - spiega il direttore della Centrale 118 Siena-Grosseto Stefano Dami –. Lo schema delle modalità di soccorso cambia nei vari momenti e il gruppo di soccorritori riesce a coordinarsi in maniera silenziosa e sinergica secondo schemi predefiniti e testati".

Sono stati coinvolti medici e infermieri 118, operatori di Esculapio, volontari della Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa di Siena, dell’Associazione CB Il Palio e personale del Coordinamento regionale Maxiemergenze di Pistoia/Empoli.