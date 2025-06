Polizia Municipale, arrivano i rinforzi. Agenti anche da Sinalunga e Val di Merse

Il tufo è in condizioni ottime. Anche i capitani, arrivando in Piazza al mattino per la riunione con i veterinari in Comune e, nel pomeriggio, per la presentazione del Drappellone sono rimasti soddisfatti. Anche se le temperature odierne e dei prossimi giorni saranno particolarmente elevate. La macchina organizzativa è in pieno movimento, per quanto riguarda i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale. Il comandante Alessandro Rossi sta chiedendo la collaborazione di altri Comuni "valutato – si legge nella determina pubblicata ieri dal Comune – che il numero degli agenti attualmente presenti nell’organico della Municipale di Siena non consente la copertura di tutti i servizi espletati abitualmente nell’effettuazione" del Palio. Di qui il ricorso all’ausilio di operatori – agenti o ufficiali – di altri Comuni della provincia. L’intesa raggiunta con il comandante dell’Unione dei comuni della Val di Merse Jacopo Balucanti è per l’invio di un agente per il servizio dalle 15 alle 20 (anche il 3 luglio in caso di eventuale rinvio). Ma anche la polizia municipale di Sinalunga ha dato la propria disponibilità ad inviare due vigili urbani motociclisti il 2 luglio.

Di fondamentale importanza è stata poi la riunione della commissione di vigilanza pubblico spettacolo – c’era anche il vice prefetto Immacolata Amalfitano – che ha svolto una ricognizione della Piazza guardando palchi e steccati. Due ore sono state necessarie per le verifiche. Non sono emerse modifiche per quanto riguarda le procedure rispetto al 2024, dunque confermate. C’è stato poi, al termine del giro, un piccolo fuori programma perché mentre la commissione rientrava in Comune un gruppo di bambini dell’asilo era sul tufo per fare il palio dei barberi. Il comandante Rossi e la commissione si sono fermati con i piccoli prima di recarsi a stendere il verbale.

Pubblicata, restando in tema organizzativo, anche l’ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio dove dispone "che gli esercenti le attività commerciali -pubblici esercizi interessati al passaggio dei barberi e dei rispettivi popoli nel tragitto compreso tra ogni singola stalla e il Campo e successivo percorso di rientro, liberino dagli arredi il suolo pubblico concesso".

