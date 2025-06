Gemma Peri su dieci agenti polizia in più al commissariato di Montevarchi

Arezzo, 12 giugno 2025 – “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di 10 nuovi poliziotti nel comune di Montevarchi”, lo dichiara Gemma Peri, commissario della sezione Valdarno Aretino.

Il Viminale ha deciso di assegnare al Commissariato di Montevarchi ulteriori dieci operatori, un passo significativo verso la tutela della legalità e la protezione dei cittadini.

La responsabile del Carroccio prosegue, desidero esprimere un sentito ringraziamento al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Nicola Molteni per il loro costante impegno nel garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Questo intervento è la prova tangibile del lavoro svolto dalla Lega, che, dopo l’approvazione del dl Sicurezza, continua a operare per il bene del nostro territorio.

Conclude - Le chiacchiere della sinistra, che spesso si limitano a critiche sterili senza soluzioni, non possono competere con i fatti. Laddove la politica di sinistra ha fallito, noi continuiamo a lavorare per un futuro più sicuro e tranquillo per la nostra comunità.

Rimaniamo al fianco delle Forze dell’Ordine, che sono in prima linea nella lotta contro la criminalità, e siamo determinati a portare avanti la nostra missione.