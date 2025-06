Dodici nuovi poliziotti in Maremma

Le Forze dell’ordine della provincia di Grosseto si rafforzano con l’arrivo di nove nuove unità, delle quali otto saranno assegnate alla Questura, e uno alla Polizia stradale.

Unità che andranno a rafforzare l’organico a disposizione del questore Claudio Ciccimarra (nella foto) per garantire, prevenzione e sicurezza ai nostri cittadini. Ad annunciarlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia. "Dopo l’ingresso di 12 nuove unità avvenuta nel dicembre 20204, adesso arrivano in provincia dal Piano nazionale di potenziamento degli organici della Polizia, ben nove nuovi poliziotti. Un modo, questo – ha aggiunto Rossi – per rafforzare i presidi sul nostro territorio nella lotta contro ogni forma di crimine e illegalità al fine di aumentare controllo e prevenzione. Garantire la sicurezza ai nostri cittadini e famiglie è sempre stata una priorità di Fratelli d’Italia e del governo Meloni. Adesso grazie allo sforzo profuso dal ministro Matteo Piantedosi, al quale va il mio particolare ringraziamento, che estendo anche al sottosegretario Wanda Ferro e a tutti gli altri sottosegretari, il nostro territorio anche questa volta non è stato dimenticato".

"A giorni, proprio per garantire una maggiore presenza dello Stato a presidio e tutela dei cittadini maremmani – conclude – sarà implementato, con nuovi arrivi, anche l’organico del comando provinciale dei Vigili del fuoco. Anche questo, rafforza e conferma maggiormente l’attenzione e l’impegno che riserva il governo nazionale per il nostro territorio".