Palio, la Tartuca vince anche la Provaccia. Grande attesa per la carriera dell’Assunta

Siena, 16 agosto 2025 – La Tartuca, con il fantino Antonio Siri, detto Amiscora, si è aggiudicata la ‘provaccia’ del Palio, l’ultimo test in vista della carriera di questa sera alle 19, sabato 16 agosto, dedicata alla Madonna dell’Assunta.

Buona la partenza di Civetta e Giraffa ma è stata la Tartuca, con il cavallo Entu de P. Ulpu, a prendere la testa prima della curva del Casato per mantenerla fino al termine del terzo giro. Alle ore 19 è prevista l'uscita dal Cortile del Podestà dei 10 fantini a cavallo che per le rispettive contrade si contenderanno il Palio.