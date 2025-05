La Toscana con Jasmine Paolini: Internazionali di Roma, tutti davanti alla tv

Bagni di Lucca (Lucca), 17 maggio 2025 – E’ il giorno delle finali degli Internazional di Roma di tennis. E l’occhio della Toscana è tutto su Jasmine Paolini. La ventinovenne di Bagni di Lucca è pronta alla sfida contro la Gauff. Appuntamento alle 17 per l’epilogo del torneo femminile dunque.

Con un ospite d’eccezione: a seguire la finale ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ chiaro che proprio a Bagni di Lucca, la città di Jasmine Paolini, da cui è partita per conquistare il mondo con la sua racchetta, ci sia grande fibrillazione. Tanti i gruppi d’ascolto nei bar e nelle abitazioni private, per seguire tutti insieme la beniamina di casa.

Una carriera importante quella di Jasmine Paolini, che conta tra l’altro anche l’oro olimpico conquistato alle ultime Olimpiadi di Parigi. E lo scorso febbraio ci fu una grande festa per lei in città, con la consegna tra l’altro del Pegaso d’Oro, l’onoreficenza toscnaa. I genitori, il fratello, la nonna, sono tutti con Jasmine in questa importantissima prova, in questo ulteriore snodo della sua carriera a Roma. Adriano Paolini, zio della tennista, è un po’ l’artefice del trionfo: fu lui infatti a far innamorare la piccola Jasmine del tennis.

"Era il 2001: io giocavo al Tc Mirafiume (a Maresca, in provincia di Pistoia, ndr), lei aveva solo cinque anni ed incuriosita da uno sport per lei nuovo seguì le mie orme. Prima di superarmi definitivamente – ha detto Adriano Paolini, con una battuta – voglio ricordare e ringraziare tra l’altro i suoi primi maestri di tennis, Ivano Pieri e Marco Picchi, e l’allora presidente Luca Marchi. Ma penso che il merito sia anche dei suoi genitori: mio fratello Ugo e sua moglie Jacqueline non le hanno mai messo pressione".

Appuntamento dunque sul campo centrale degli Internazionali d’Italia a partire dalle 17. Paolini sul Centrale sarà protagonista di una pagina storica del tennis italiano, nobilitata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dall'Inno d'Italia cantato prima dell'inizio del match da Frida Bollani. Per quanto riguarda i montepremi Sinner o Alcaraz si porteranno a casa un assegno da 986.030 euro, Paolini o Gauff 877.390. Nel doppio invece non ci sono distinzioni di genere, la coppia vincente, sia nel femminile che nel maschile incasserà 400.560 euro.

Ma intanto Jasmine Paolini è attesa a un’altra finale: quella di domenica, del doppio, con Sara Errani. Davvero un momento d’oro per la ragazza di Bagni di Lucca.