La Toscana del tennis sogna con Musetti e Paolini

Roma, 15 maggio 2025 – Carrara in festa per la prima volta di Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali di tennis d'Italia. Il fuoriclasse carrarese balzato all'ottavo posto della classifica Atp, ai quarti di finale del torneo Master 1000 di Roma disputati ieri, ha superato in due set il tedesco Alexander Zverev, numero tre al mondo, con il risultato di 7/6 6/4. Ad attenderlo venerdì 16 maggio sulla terra rossa del Foro Italico ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo solo all'altro italiano Jannik Sinner, che oggi si gioca l'accesso alle semifinali contro il norvegese Casper Ruud, settimo tennista più forte al mondo.

Jasmine Paolini (Ansa) e Lorenzo Musetti (foto Piero Cruciatti/Afp)

"Fino alla fine, come ho scritto sulla telecamera dopo la vittoria – ha dichiarato Lorenzo Musetti – ho trovato sicurezza nel mio gioco dando ordine a ciò che facevo e riuscendo a chiudere in bellezza”. Tra i primi a complimentarsi con il bronzo olimpico carrarese, Adriano Panatta ha elogiato “una partita perfetta – ha sottolineato l'ex numero quattro del mondo, oggi telecronista – in cui il fuoriclasse toscano ha variato i colpi giocando morbido e sfruttando le palle corte. In questo quarto di finale Musetti ha sfoderato il suo miglior repertorio, dimostrando di essere diventato un altro giocatore rispetto a quello di qualche mese fa, in grado di non commettere più errori sia di gioco che di atteggiamento in campo”.

Il sogno, non solo del pubblico del Foro Italico ma di tutti, è quello di una finale tutta italiana tra Musetti e Sinner ma se per l'altoatesino rientrato a Roma dopo tre mesi di squalifica, c'è ancora da giocare il quarto di finale, l'apuano sulla carta non parte favorito. Quattro a uno le vittorie per lo spagnolo, l'ultima delle quali lo scorso aprile a Montecarlo. Sul rivale Musetti dichiara con umiltà: "Carlos è un giocatore che prendo d'esempio, da lui c'è sempre da imparare ma domani – afferma con la determinazione di chi vuole arrivare in finale – con il tifo dalla mia parte posso farcela”

Che sia la volta buona e Musetti "che è un talento fuori dal comune, fortissimo fisicamente e dotato di una gran mano – conclude Panatta – ora può arrivare dappertutto”, non gli resta che dimostrarlo a partire da domani.

Forza Jasmine

Intanto continua la corsa in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre sono in semifinale grazie alla vittoria sulla coppia Eala/Gauff con il punteggio di 7-5, 3-6, 10-7 in un'ora e 39 minuti. Una prova di grinta e carattere di Sara e Jasmine, all'ottava vittoria consecutiva al Foro Italico. In semifinale venerdì 16 maggio affronteranno le russe Andreeva/Shnaider, teste di serie n. 6 del tabellone.

Prima però giovedì pomeriggio la tennista di Bagni di Lucca sarà impegnata, non prima delle 15, contro Peyton Stearns per la semifinale individuale.