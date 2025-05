Internazionali, la Toscana del tennis fa il tifo per Musetti e Paolini

Roma, 14 maggio 2025 – La Toscana col fiato sospeso e incollata davanti ai televisori per i sui campioni, Muso e Jasmine, che balzano ai vertici dei rispettivi tabelloni agli Internazionali di Roma.

Oggi e domani si prospettano dunque due big match per Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini: il bronzo olimpico di Parigi 2024, dopo aver battuto Medvedev, stasera alle 20.30 è pronto a disputare i quarti di finale contro Alexander Zverev; mentre Jasmine Paolini domani non prima delle 13 cercherà l'impresa su Peyton Stearns, che potrebbe aprirle il varco verso il titolo di "regina" di Roma.

"Muso”, Carrara è con te

Il carrarino, numero nove del mondo, ha già incontrato tre volte il campione in carica al Foro Italico, con l’azzurro in vantaggio per 2-1. Della classe di Musetti e delle doti tecniche non abbiamo mai dubitato; certamente ora è "cresciuto", ha acquistato fiducia con l'esperienza e ha superato i suoi problemi psicologici maturando (non a caso l'ascesa ha coinciso con la sua paternità). Da notare che nella crescita straordinaria di Musetti, c'è anche lo zampino dell'ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti che supporta per la parte tecnica lo storico coach di Lorenzo: lo spezzino Simone Tartarini.

Quello che abbiamo visto in queste ultime partite è un Lorenzo in grande spolvero. Lo ha già dimostrato con la vittoria 7-5,6-4 sul russo Medvedev, ex numero uno al mondo. Vittoria che lo piazza tra gli 8 migliori in un 1000 su terra rossa. Ma il carrarino si lascia alle spalle anche la finale del Montecarlo Master e la semifinale del Madrid Open, dove si è battuto come un leone.

Bagni di Lucca sogna con Jasmine

Anche a Bagni di Lucca inizia il conto alla rovescia per la grande occasione di Paolini. Dopo aver battuto Shnaider in quasi due ore e mezza di partita la tennista azzurra dovrà vedersela con la statunitense Peyton (numero 42 al mondo). L'occasione è ghiottissima e vale l'accesso alla finale ma Jasmine per guadagnarsi la finale dovrà alzare il livello di gioco. Dovrà limare gli errori e portare avanti la partita con la sua solita grinta perché l'avversaria è un' ottima giocatrice. Forza Jasmine facci sognare: all'Italia delle donne l'oro del Foro italico manca esattamente da 40 anni, l'ultima è stata infatti Raffaella Reggi nel 1985.