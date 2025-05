Arezzo, 12 maggio 2025 – Il Moto Club Brilli Peri supera brillantemente la prova organizzativa Il motocross d’epoca mantiene le promesse e incanta al Miravalle Circuit Da tutta Italia, 170 piloti; ottima prova di Caselli, sulla pista di casa Inanella il terzo successo su tre gare di motocross di altissimo livello, organizzate nell’arco di poco più di due mesi, il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi che, al Miravalle Circuit, ho ospitato nel fine settimana il terzo round del Campionato italiano per moto d’epoca. Poco meno di 170 piloti provenienti veramente da ogni angolo d’Italia si sono dati appuntamento in Valdarno e, su una pista perfettamente preparata per le esigenze dei mezzi d’annata (il limite di fabbricazione è il 1989, con una deroga al 1996, limitata a specifiche categorie), hanno affascinato, divertito e sorpreso il pubblico. Tutti hanno dato, come sempre, il massimo e le manche hanno così offerto spettacolo, con sfide che, in qualche caso, si sono decise solo all’ultimo metro. Tra i protagonisti assoluti si sono distinti, al di là del risultato, i “senatori” della specialità, il piemontese Gianfranco Colombari (Moto Guzzi) e il friulano Enzo Quarin (Suzuki), che nel 2026 compiranno 80 anni, età limite fissata dalla Federazione Motociclistica Italiana per la concessione della licenza di pilota, e ancora il bergamasco Alessandro Franco Gritti (KTM), di un anno più giovane, autentico “monumento” del fuoristradismo internazionale. Seguono, leggermente più distanziati, i toscani Marco Graziani (Maico) e Maurizio Ripi (Maico), “appena” settantaquattrenni. La citazione non è solo d’onore, visto che Gritti si è classificato terzo nella cat. A3 (moto costruite fino al ’73, piloti da 68 a 80 anni) in cui Graziani ha ottenuto il quarto posto e Colombari il settimo. Ripi è giunto sesto nella B2 (moto prodotte tra il ’74 e il ’76, piloti da 50 a 80 anni) mentre Quarin, ai nastri nel gr. 4, formula regolaristica ha ottenuto l’ottavo posto, portando al debutto una Suzuki 125. A rappresentare il motocross d’epoca femminile, la cinquantaquattrenne friulana Erika Caneva (Honda), che si è ben distinta nel gr. 4. A tenere alti i colori del Brilli Peri ha provveduto invece Stefano Caselli (Honda), 5° nella cat. D3 (moto dall’86 all’89, piloti over 39), nel confronto con piloti e moto di età decisamente più “verde” e comunque autore di eccellenti partenze in entrambe le manche. I vincitori assoluti di giornata sono Massimo Trollo (Cheney – cat. A2), Mario Pieropan (BSA – A3), Valentino Civitarese (KTM – B1), Franco Mazzamuto (Villa – B2), Sergio Gandolfi (Montesa – C), Massimo Saglimbeni (Yamaha – D1), Alessio Solda (Husqvarna – D2), Mattia Iseppi (Kawasaki – D3), Stefano Abelli (Suzuki – E1), Marcello Ceci (Yamaha – E2), Ivano Ferrari (Cagiva – E3), Nicola Montalbini (Honda – E4), Andrea Corradin (Honda – Evo 1), Erik Camerlengo (Honda – Evo 2), Roberto Montironi (Suzuki – E5), Paolo Bregalanti (TGM – F1), Rossano Doccioli (Ancillotti – F2), Lucio Dimasi (Honda – G1), Nicola Tramaglino (G2), Alessandro Zotti (Kawasaki – Gr. 4). Per il Moto Club Brilli Peri una breve pausa nell'organizzazione di manifestazioni agonistiche in attesa del campionato toscano-umbro, in calendario per l'8 giugno.