Arezzo, 28 giugno 2025 – Grande successo per la conviviale del Viola Club Castiglion Fiorentino: sport, solidarietà e passione viola nel Chiostro di San Francesco. Si è svolta ieri sera, nello splendido scenario del Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino, la conviviale del Viola Club Castiglion Fiorentino, che ha riunito soci, tifosi e amici della Fiorentina in una serata di sport, passione e solidarietà. Ospite d’onore l’ex difensore viola Celeste Pin, bandiera della Fiorentina dal 1982 al 1991, con all’attivo 418 presenze tra Serie A, B e C e 6 reti segnate. Pin ha ricordato con emozione gli anni in maglia viola, tra cui la storica finale di Coppa UEFA contro la Juventus. Uomo di grande umanità, da anni è vicino alla realtà solidale della Banda Albereta, associazione di Campi Bisenzio che porta avanti importanti attività di aiuto alle persone in difficoltà. Durante la serata, è intervenuta anche Barbara, portavoce della Banda Albereta, alla quale è stato destinato l’intero ricavato della lotteria benefica organizzata dal Club. Tra i momenti più emozionanti, il collegamento con il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che ha portato i saluti del Presidente Rocco Commisso dagli Stati Uniti e ha risposto alle domande dei presenti. Ferrari ha entusiasmato i tifosi annunciando: «Avremo un nuovo allenatore, Stefano Pioli e stiamo lavorando per costruire una squadra sempre più forte e competitiva, all’altezza dell’anno del centenario e delle aspettative dei tifosi». Il Direttore ha inoltre messo a disposizione due maglie ufficiali per l’estrazione: la numero 8 di Rolando Mandragora e la numero 10 di Albert Gudmundsson, accolte dagli applausi dei presenti. La serata si è conclusa con i ringraziamenti del Presidente del Viola Club, Pasquale Bizzi, all’Ente Serristori, rappresentato da Marcello Orlandesi, al quale è stata devoluta una somma simbolica a sostegno delle attività della Casa di Riposo, al Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli che ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale, ai volontari e a tutti i soci, vecchi e nuovi, dello storico Club castiglionese. Una serata che ha confermato come il tifo, quando si unisce alla solidarietà, diventi una forza straordinaria al servizio della comunità.