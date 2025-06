ARezzo, 23 giugno 2025 – Granfondo di Poppi, Cominelli mette tutti d’accordo

Esito non senza sorprese alla Granfondo Città di Poppi, la nuova tappa del circuito UmbriaTuscany Mtb che nel piccolo centro aretino ha visto al via molte delle principali squadre del settore. Ci si attendeva una sfida fra due colossi come DMT Racing Team by Marconi e Bottecchia Factory Team, invece alla fine l’ha spuntata l’esperienza di Cristian Cominelli, l’ex campione italiano del ciclocross che ha portato alla vittoria la casacca del Cycling Cafè.

Sui 42 km per 1.500 metri Cominelli ha dato vita a una splendida sfida con Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) riuscendo nel finale a guadagnare quei metri necessari per tagliare il traguardo da solo. 1h59’44” il suo tempo finale con soli 5” di vantaggio su Valdrighi, terzo posto per mattia Toccafondi (DMT Racing Team by Marconi) a 59”. Distacchi più sensibili per Nicolò Cannugi (Gs Avis Pratovecchio) a 1’37” e Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani Specialized) a 2’41”.

In campo femminile netto successo per Chiara Tassinari (Team Essere) che in 2h35’08” ha staccato di 1’30” Elena Teoni (Mtb Race Subbiano) mentre terza ha chiuso Alessia Bulleri, l’elbana compagna di colori del vincitore, a 5’21”.

Nel percorso di 26 km per 900 metri prima posizione per Giacomo Chiaverini (Pol.Michelangelo) che in 1h19’38” ha inflitto 18” a Marco Bonini (CM2) e 49” a Francesco Cenni della società organizzatrice Gs Poppi Bp Motion. Ester Iacopozzi (Crampi di Chianti) è la vincitrice fra le donne in 1h41’54” con 15’58” su Maria Gloria Gazzotti (Motoracing) e 23’24” su Nadia Bedendi (Gs Poppi Bp Motion).

400 i biker al traguardo fra le varie distanze a conferma del valore della prova aretina, tappa anche delle challenge Tour 3 Regioni e Mtb Tour Toscana. Un grazie particolare al Comune di Poppi e alla Regione Toscana per il loro sostegno come anche a tutti gli sponsor e ai ragazzi che hanno prestato la loro opera per la riuscita non solo della Granfondo, ma di tutto l’evento nel suo complesso, comprensivo del sabato dedicato al giro libero in E-bike per le strade della città e alla corsa podistica notturna sui 10 km. E il prossimo anno ci attendono altre succose novità.