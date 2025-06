Arezzo, 19 giugno 2025 – Tre vittorie e un pareggio per gli atleti del Team Jakini di Arezzo nella trentunesima edizione de “Le stelle del ring”. Il gran galà degli sport da combattimento è andato in scena allo stadio comunale di Capolona e ha riunito alcuni dei migliori professionisti dall’Italia e dall’estero di discipline quali kickboxing, boxe e muay thai che, sostenuti dal calore di centinaia di appassionati, sono stati protagonisti di un ricco programma di incontri all’insegna di adrenalina e spettacolo. L’evento, sostenuto dal patrocinio del Comune di Capolona, ha rinnovato un format consolidato e apprezzato capace di coniugare sport, passione e valorizzazione del territorio, offrendo un prestigioso palcoscenico per atleti già affermati e per giovani promesse in rampa di lancio.

Il bilancio del Team Jakini è particolarmente positivo in virtù degli ottimi risultati raggiunti da tutti gli atleti allenati da Nicola Sokol Jakini che sono riusciti a dimostrare tecnica e carattere, imponendosi contro avversari di alto livello del panorama internazionale. La kickboxing ha registrato le vittorie di Daniel Velea nei 77kg contro il rumeno Daniel Bulerca e di Zakaria Bouheroual nei 65kg contro Stefan Sandu, mentre il campione italiano in carica Sebastian Vasilovici è stato costretto al pareggio da David Bolletta del Team Driss di Perugia nei 71kg. Il terzo successo è merito di Anton Torres che, nella boxe, ha incrociato i guantoni con Tataru Florin-Mihai dalla Romania nei 60kg ed è riuscito ad arricchire un 2025 scandito da grandi risultati che legittimano sempre più a inseguire l’obiettivo del titolo tricolore. Tra i protagonisti della serata è rientrato di diritto anche Karim Ylias del Team Driss che ha chiuso “Le stelle del ring” con il combattimento valido per l’assegnazione della cintura di campione italiano WKN di muay thai nei 73,5kg dove ha superato Samuele Ajazi della Black Eagle Gym di Coccaglio (Bs). Il Team Jakini è ora orientato verso la trentaduesima edizione della manifestazione che sarà prevista nel mese di novembre nella città di Arezzo, con la macchina organizzativa che è già stata attivata con l’ambizione di alzare ulteriormente il livello tecnico e spettacolare degli incontri. «Siamo orgogliosi delle prove offerte dai nostri ragazzi - commenta Nicola Sokol Jakini, - che hanno saputo rappresentare al meglio i valori del team e capitalizzare il lavoro quotidianamente svolto in palestra. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito a questa edizione de “Le stelle del ring”, a partire dal Comune di Capolona e dai tecnici con cui da anni collaboriamo, che hanno permesso di confermare questo evento come una vetrina per i talenti del ring e come una festa dello sport per tutto il territorio».