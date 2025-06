Pisa, interesse per Ostigard

PISA, 16 GIUGNO – Lo sappiamo, quello difensivo è il reparto dove probabilmente il Pisa agirà in maniera più drastica nel corso di questo calciomercato. Dopo Lusuardi, arrivato dal Frosinone, e con l’interesse per Dawidowicz del Verona in essere, il club nerazzurro ha messo gli occhi anche su Leo Ostigard. A riportarlo è L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, il difensore è in uscita dal Rennes (dove è stato compagno di Meister), club in cui arrivo nell’estate del 2024 per 7 milioni di euro, per poi essere girato a gennaio all’Hoffenheim in prestito con diritto di riscatto, che non dovrebbe essere esercitato. Il difensore norvegese (31 presenze con la sua nazionale, tra cui l’ingresso nel sonoro 3-0 all’Italia di inizio mese) è così in uscita dal club francese, e per lui si sarebbe innescato un derby toscano: oltre a quello del Pisa, c’è anche l’interesse della Fiorentina. Classe 1999, Ostigard vanta 46 presenze in Serie A, in cui ha già vestito le maglie di Genoa e Napoli, vincendo lo Scudetto nel 2023. Per lui, anche due gol in sette presenze in Champions League. Lorenzo Vero