Arezzo, 16 giugno 2025 – Il Valtiberina Tennis festeggia la promozione in D1. Il traguardo è stato raggiunto dalla prima squadra femminile del circolo di Sansepolcro che, impegnata nel campionato toscano di D2, è stata protagonista di un percorso impeccabile dove ha vinto, tra girone iniziale e tabellone regionale, ognuna delle cinque partite disputate e ha così meritato la salita nella categoria superiore. La formazione ha fatto affidamento sulle racchette di Alessia Bellotti, Elora Dabija, Anna Sophie Grashofer, Michela Metozzi ed Anna Pazzi che si sono alternate in campo tra singoli e doppi, con il costante sostegno del capitano Luca Cesari, del presidente Carmelo Gambacorta e del direttore sportivo Leonardo Marinelli.

La straordinarietà del percorso delle ragazze del Valtiberina Tennis nel corso della stagione è stata evidente anche nell’incontro decisivo del tabellone regionale in casa del Ct Lucca, vinto per 2-0. Il primo punto è stato messo a segno da Bellotti con un doppio 6-4, poi il compito di blindare il successo è stato affidato a Dabija che ha chiuso la pratica in appena cinquanta minuti di gioco per 6-0 e 6-0, arrivando così a ufficializzare il passaggio di categoria. In precedenza, il Valtiberina Tennis aveva superato in sequenza Il Poggetto “A” di Firenze, il Tc Bisenzio, il San Marco Vecchio di Firenze e l’Us Campaldino di Poppi sempre con il punteggio di 2-1, centrando il primo posto nella regular season e confermando l’alto livello di un gruppo di tenniste che in passato avevano ben rappresentato il circolo tiberino anche in tre positive stagioni in serie C tutte terminate con l’accesso ai Play Off per la B2. «La promozione in D1 era l’obiettivo della stagione - commenta il presidente Carmelo Gambacorta. - Siamo orgogliosi di averlo centrato grazie all’impegno, alla costanza e allo spirito di squadra che queste ragazze hanno dimostrato in ogni incontro. Questo traguardo rappresenta il giusto premio alla solidit