Aperte le iscrizioni al 45° Rally Internazionale Casentino

Arezzo, 13 giugno 2025 – Scuderia Etruria SCRL ha aperto ufficialmente le iscrizioni al 45° Rally Internazionale Casentino, quarto appuntamento di International Rally Cup in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio in provincia di Arezzo. La gara, articolata su 101,73 km competitivi distribuiti su sette prove speciali, coinvolgerà il territorio proponendo agli appassionati il passaggio delle vetture protagoniste della serie internazionale, con la super prova spettacolo del venerdì sera – in Piazzale John Lennon a Bibbiena – a rappresentare l’interessante novità dell’edizione 2025 della gara.

Confermate le linee che hanno contraddistinto – negli anni – l’evento: non mancherà, infatti, la prova finale “Talla”, con i suoi 29,58 km, tratto che preannuncia massima incertezza e che potrebbe condizionare gli equilibri della classifica finale. Bibbiena avrà ancora un ruolo centrale nelle dinamiche di gara, ospitando il parco assistenza (come da tradizione nell’area industriale de La Ferrantina), la prova inaugurale, l’arrivo della prima tappa e la cerimonia conclusiva, in programma sabato dalle ore 22:24.

A vincere l’edizione 2024 del Rally Internazionale Casentino fu Simone Campedelli, su Skoda Fabia RS.