Arezzo, 13 giugno 2025 – Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’ACF Arezzo ha preso parte all’evento conclusivo della stagione sportiva 2024/25 della Serie B Femminile, “B to B”.

A rappresentare il club amaranto erano presenti il Presidente Massimo Anselmi e il Direttore Generale Roberto Cucciniello che hanno partecipato a una giornata dedicata alla celebrazione dei valori, delle identità e della crescita del movimento calcistico femminile italiano. L’evento ha visto salire sul palco figure di primo piano, come il presidente FIGC Gabriele Gravina e la presidentessa della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari, in un contesto ispirato dalle parole di Papa Francesco, a sottolineare il valore umano e sociale dello sport.

"In Italia, il calcio giocato dalle ragazze è in crescita costante come numero di tesserate, di attenzione e soprattutto di partecipazione attiva in quella che si sta finalmente affermando come una grande Comunità sportiva – le parole del presidente Gabriele Gravina – Passione, identità, valori e valore rappresentano la cifra distintiva di un movimento che ha nella Serie B uno snodo cruciale, di collegamento tra il calcio dei territori, quello dilettantistico, e il calcio di vertice, quello professionistico. In questa ottica, il processo identitario voluto dalla presidente Tinari risulta fondamentale per consolidare il lavoro svolto fino ad ora e per affrontare le nuove sfide che attendono la categoria. Con un'immagine coordinata rinnovata e con un sempre maggiore investimento nei vivai, la Serie B svolgerà nel prossimo futuro un ruolo ancora più determinante nel promuovere l'attività calcistica al femminile in tutta la Penisola".

"Talento, valori, responsabilità sociale, territorio, dinamicità ed equilibrio sono le parole che meglio raccontano le stagioni della Serie B Femminile, vissute tra campo ed etica - ha aggiunto la presidente della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari - La Divisione Serie B Femminile lavora per far emergere la vera essenza di questa categoria, per dotarla di una identità propria, che valorizzi quei caratteri particolari che la rendono solo se stessa. Oggi abbiamo raccontato una categoria ambiziosa e piena di progetti per il futuro, fatta di tante ragazze giovani, italiane e di valore, che ne fanno l'Università del talento calcistico femminile italiano".

“B to Be” ha celebrato la stagione premiando le migliori protagoniste: Magdalena Sobal (Brescia) è stata la capocannoniera con 21 gol, mentre in Primavera 2 si sono distinte Asia Rota (Genoa) e Sofia Mancini (Lazio). Attraverso un sondaggio FIGC, sono stati inoltre assegnati i premi a Antonio Cincotta (miglior allenatore), Zhanna Ferrario (miglior gol) e al Genoa, eletta miglior squadra della stagione.

La presenza dell’ACF Arezzo all’evento è un riconoscimento al lavoro fatto e uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di crescita del calcio femminile.