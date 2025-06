Arezzo, 16 giugno 2025 – Promessa Mantenuta: Sofia Sennati è Campionessa d’Italia di Gym Boxe

Un titolo dedicato al padre scomparso del compagno di squadra Lino Galianni.

Una vittoria che vale più di un titolo. La giovanissima Sofia Sennati è la nuova campionessa d’Italia di Gym Boxe categoria Junior Kg -63, al termine di un campionato iniziato nel modo più difficile e doloroso per tutta la squadra con la rinuncia di Lino Galianni, costretto a ritirarsi per la perdita improvvisa del padre che ha profondamente segnato tutto il gruppo.

Ma è proprio dal dolore che nasce una promessa. I compagni di squadra: Moretti Gabriele, Sassi Laura, Squarcialupi Giulio e Sennati Sofia decidono di non mollare e di salire su quel ring anche per Lino, con tecnica e grinta, ma soprattutto con il cuore. L’impegno diventa una missione: ogni colpo, ogni schivata, ogni respiro porta con sé il peso di un’assenza e la forza della solidarietà.

In un clima carico di emozioni, tra l’amarezza del lutto e la determinazione di onorare una memoria, nella giornata della finale è Sofia Sennati a farsi portavoce del gruppo. Sale sul ring accompagnata dai suoi tecnici e compagni di squadra, con la consapevolezza che ogni gesto sarà anche un tributo. Concentrazione, tenacia e un percorso impeccabile la conducono fino all’atto conclusivo del 15 giugno, dove domina la pugile marchigiana Beatrice Pellegrini imponendosi ai punti con decisione.

Il titolo italiano è molto più di una medaglia: è un abbraccio ideale al compagno Lino Galianni.

Il trionfo di Sofia Sennati non è solo sportivo: è il simbolo di una squadra che ha saputo trasformare il dolore in forza, l’assenza in memoria viva, la promessa in realtà.