Arezzo, 14 giugno 2025 – Quinto corso stagionale di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Lunedì 16 giugno prende il via l’ultimo ciclo di lezioni prima della pausa estiva che, rivolto a uomini e donne dai sedici anni di età, accompagnerà fino a giovedì 17 luglio attraverso un calendario particolarmente variegato di discipline in termini di attrezzi utilizzati, altezza delle vasche e parti del corpo allenate. Le attività, promosse dalla Chimera Nuoto, spazieranno tra la tradizionale Ginnastica in Acqua, l’Hidrobike con biciclette in immersione, l’AcquAlta con esercizi in galleggiamento con l’aiuto delle cinture e la Ginnastica Funzionale per stimolare le fasce muscolari con grandi attrezzi, oltre all’AFA - Attività Fisica Adattata per persone con particolari problematiche articolari e neurologiche. Un ulteriore percorso, infine, sarà la ginnastica pre e post partum per gestanti per preparare il corpo al parto o riabilitarne le funzioni. Le lezioni sono pianificabili con libertà di frequenza a seconda degli specifici impegni di ferie e lavoro, a partire da un minimo di due incontri che verranno svolti in gruppo e con costante accompagnamento musicale per permettere di vivere occasioni dove movimento e benessere vengono coniugati a divertimento e socializzazione.

La stagione della Chimera Nuoto sta conoscendo un momento di particolare dinamismo che, oltre ai nuovi corsi di nuoto e fitness in acqua, prevede anche un’intensa attività sportiva con gli atleti e le atlete del settore giovanile. L’ultima tappa è stata a Livorno con le prove di qualificazione per i Campionati Regionali Estivi sulle distanze di 400, 800 e 1.500 metri dove la società aretina ha schierato venticinque nuotatori che, a confronto con coetanei di tutta la Toscana, sono riusciti a emergere con cinque primi posti, cinque secondi posti e quattro terzi posti. Tra i protagonisti sono rientrati Gabriele Mealli del 2007 e Sofia Napoli del 2010 che si sono imposti in ogni specialità in cui sono scesi in vasca e che hanno entrambi trionfato sia nei 400 che nei 1500 stile libero, poi la soddisfazione di arrivare davanti a tutti è stata vissuta anche da Sergio Gramma del 2007 che ha chiuso al primo posto gli 800 stile libero e al secondo posto i 400 misti. Positivi piazzamenti sono stati registrati anche da Fabio Ferrari del 2006 (secondo nei 400 e nei 1500 stile libero), Margherita Mattioli del 2011 (seconda nei 1500 stile libero e terza nei 400 stile libero) e Alessio Menchetti del 2009 (terzo nei 400 e nei 1500 stile libero), infine la soddisfazione di arrivare ai primi posti è stata vissuta anche da Gaia Burzi del 2007 (seconda nei 1500 stile libero) e Greta Viola Maraghini del 2011 (terza nei 1500 stile libero). La squadra aretina è stata completata da Giovanni Cantalamessa Carboni, Morgana Milagros Domenichelli, Sofia Donati, Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulia Gianquitto, Alberto Giorni, Natalia Mazzeschi, Lorenzo Menchetti, Martina Minervino, Marco Morlando, Adele Napoli, Leonardo Raffi, Djulietta Rosca, Riccardo Rosi, Leonardo Rossi e Asia Senesi.