Arezzo, 17 giugno 2025 – Un programma ricchissimo per la Granfondo di Poppi

Per la sua 14esima edizione, la Granfondo di Poppi allarga a dismisura la sua offerta sportiva andando a coprire anche altre discipline tra cui il podismo con la "City Trail" di sabato 21 giugno , gara notturna di 10km. Un vero e proprio regalo che gli organizzatori fanno alla città, trasformando la gara, tappa dell'UmbriaTuscany Mtb come anche del Tour 3 Regioni e Mtb Tour Toscana, in un evento che coinvolgerà anche al sabato.

L'appuntamento principale resta però la Granfondo che quest'anno è stata un po' ammorbidita nel suo disegno. Il tracciato principale è di 42 km per 1.500 metri di dislivello, che lo scorso anno ha fatto registrare le vittorie di Nicola Furiasse e Giorgia Giannotti. Il medio è di 26 km per 900 metri, come per tutte le gare del circuito umbro-toscano in abbinamento ci sarà anche la prova per Esordienti e Allievi di 15 km per 500 metri. Partenza alle ore 9:30 per il lungo ea seguire, a distanza di 5 minuti, il medio e la prova giovanile, sempre dal bellissimo scenario del Castello dei Conti Guidi.

Iscrizioni ancora aperte, ma nel frattempo sono già stati superati i 500 biker che hanno dato la loro adesione. Il costo è di 30 euro fino a venerdì, per chi vorrà iscriversi direttamente sul posto nel weekend il prezzo vendita a 35 euro. Intanto ha già dato la sua adesione al Bottecchia Factory Team con tutti i suoi campioni.

Confermati rispetto allo scorso anno, oltre alle classifiche generali con premi per i primi 3 assoluti e primi 8 di categoria, anche la Cronoscalata e Cronodiscesa Memorial Marco Magni e il GPM dedicato a Paolo Furieri. Il ritiro dei numeri e pacchi gara sarà sabato in Piazza Folli nel centro storico cittadino, sabato dalle 15:30 alle 19:00 e domenica dalle 7:30 alle 8:30.