L'Acf è stata ammessa al prossimo Campionato di Serie B Femminile

Arezzo, 25 giugno 2025 – L’ACF Arezzo conferma la propria partecipazione al Campionato di Serie B Femminile per la stagione 2025/26. La società ha rispettato puntualmente ogni fase richiesta dalla FIGC, dalla documentazione amministrativa alle garanzie economiche, fino agli aspetti tecnici e organizzativi. La CO.VI.SO.F ha così approvato i documenti depositati nelle scorse settimane per l’ammissione al prossimo campionato cadetto.

A partire da questa stagione, il Campionato di Serie B Femminile avrà un nuovo volto. Le squadre partecipanti subiranno una riduzione da 16 a 14, a seguito di una riforma federale che, nella scorsa annata sportiva, ha previsto tre promozioni in Serie A, ampliando la massima divisione da 10 a 12 squadre.

La formula della Serie B rimane invariata: girone unico che prevede un totale di 26 partite tra andata e ritorno. Questa stagione, oltre all’ACF Arezzo, prenderanno parte alla competizione: Bologna, Brescia, Cesena, Como (che ha acquistato il titolo sportivo dal Chievo Verona), Freedom, Hellas Verona, Lumezzane, Res Roma, Sampdoria (retrocessa dalla Serie A), San Marino Academy, Spezia, Trastevere e Venezia (queste ultime tre, promosse dalla Serie C).

Il fischio d’inizio è previsto per domenica 7 settembre 2025. Il campionato si concluderà poi domenica 17 maggio 2026 al termine di un percorso che vedrà una sola formazione promossa in Serie A e due retrocessioni in Serie C. Una struttura che rende il campionato ancora più selettivo e competitivo.

L’ACF Arezzo si prepara così a prendere parte al quarto campionato consecutivo di Serie B sotto la presidenza Anselmi, un traguardo testimone della solidità del progetto sportivo portato avanti dalla società amaranto. Già un punto di riferimento cittadino, l’Arezzo conferma il proprio impegno nella promozione dello sport sul territorio, con l’obiettivo di consolidarsi tra le grandi realtà del calcio femminile.