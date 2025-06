Dal tennis al canottaggio, un anno per diventare campione

Pisa, 23 giugno - Dal tennis al titolo di campione italiano di canottaggio in meno di un anno. E' la parabola sportiva di successo di Gianmarco Matteoni, fresco di primo posto e conseguente titolo tricolore nella categoria del singolo esordienti ai campionati italiani di canottaggio che si sono svolti il 21 e il 22 giugno a Gavirate (Varese) con il Cus Pisa.

Diciottenne, il neo campione italiano si è avvicinato al canottaggio l’estate scorsa spinto anche dalla passione del padre Raffaele, ex vogatore storico del Palio di San Ranieri. La scorsa settimana aveva vinto anche il campionato toscano nella categoria del singolo junior nella cornice del lago di Chiusi (Siena). Matteoni ha letteralmente surclassato i suoi avversari nella finale del singolo esordienti maschile, trionfando con il tempo di 7’47”84 con ben 13” di vantaggio sul secondo classificato. "Ho iniziato a fare canottaggio - ha detto il neocampione italiano - perché nel tennis sentivo che non utilizzavo a pieno tutta la mia forza, mentre remando riesco a esprimermi al massimo delle mie possibilità". "E' stata una stagione lunga e soprattutto all’inizio complicata - ha aggiunto il suo allenatore Luca Romani - per le chiare difficoltà di adattamento che ci sono quando si cambia uno sport . Tuttavia abbiamo lavorato sempre con estrema serenità e impegno, e alla fine il risultato a cui puntavamo è arrivato. Adesso festeggiamo e poi di nuovo sotto con i prossimi obiettivi". Il successo del giovane atleta pisano ha procurato grande entusiasmo tra i dirigenti della sezione canottaggio del Cus Pisa Luigi Mostardi, Flavio Ricci e Mirko Barbieri, che hanno sottolineato "l’importanza di questo titolo che rappresenta la prima medaglia d’oro della storia del Cherubino in un campionato italiano di categoria di canottaggio".

"E' un risultato storico per il canottaggio del Cus Pisa - ha concluso il vicepresidente vicario del centro sportivo pisano, Giulio Messerini - e in poco tempo la nuova gestione ha già ottenuto tanto, dai campionato nazionali universitari fino a questa eccezionale vittoria. Ringrazio tutta la sezione per la passione e il lavoro che svolgono giornalmente".