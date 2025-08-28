La Coppa Ciuffenna a Loro giunta all'84esima edizione

Arezzo, 28 agosto 2025 – Sabato la presentazione, martedì 16 settembre la corsa. Parliamo della classica Coppa Ciuffenna a Loro giunta all'84esima edizione , addirittura 97 se si considera la Coppa Antica. L'organizzazione è della Lorese presieduta da Luciano Gambini. La presentazione il 30 agosto alle 17,30 all'Auditorium Comunale Per quanto riguarda la gara, si preannuncia un bel cast di partenti a livello Elite e Under 23. Il percorso un circuito di 14,9 chilometri da ripetere 11 volte sul tratto Loro, bivio Casalini, Ganghereto, Terranuova Bracciolini, Penna e l'ascesa a Loro Ciuffenna. Totale 163,9 chilometri. La partenza alle ore 13.

Nell'albo d'oro spicca il nome del grande Vincenzo Nibali che vinse questa bella corsa valdarnese nel 2003 con la maglia della Mastromarco