Arezzo, 22 agosto 2025 – La Scuola Basket Arezzo accoglie San Giobbe Chiusi al Palasport Arezzo I senesi giocheranno ad Arezzo una amichevole e due partite di campionato

La Scuola Basket Arezzo avrà il piacere di ospitare al Palasport Estra Umana San Giobbe Basket Chiusi formazione di Serie B Nazionale che ha scelto Arezzo per la disputa di una amichevole Sabato 23 Agosto contro la Pielle Livorno e due partite di campionato programmate per il mese di Ottobre. I Bulls sono una nuova realtà di riferimento della pallacanestro toscana, dopo due stagioni in Serie A2, il prossimo sarà il secondo campionato in B Nazionale per Umana San Giobbe che tra le proprie fila schiera tra l'altro il sangiovannese Lorenzo Raffaelli. Per la Scuola Basket Arezzo è motivo di grande soddisfazione questa scelta che permetterà agli sportivi aretini di poter vedere dal vivo un campionato di alto livello come quello di B Nazionale, il primo appuntamento al Palasport Estra sarà Sabato 23 Agosto quando alle ore 18 si disputerà l'amichevole tra San Giobbe e Pielle Livorno, mentre i due incontri di campionato si svolgeranno rispettivamente Sabato 11 Ottobre contro Benacquista Latina e Mercoledi 15 contro Adamant Ferrara con inizio fissato sempre alle ore 20.30.