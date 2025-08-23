Bsc Arezzo: il baseball e il softball pronti alla ripartenza

Arezzo, 23 agosto 2025 – Il Bsc Arezzo pronto alla ripartenza. La società cittadina di baseball e softball, giunta al cinquantesimo anniversario di attività, ha avviato il conto alla rovescia verso la stagione 2025-2026 che partirà ufficialmente con l’avvio degli allenamenti fissato per lunedì 1 settembre. Le attività, ospitate dall’impianto di via Simone Martini, sono rivolte a bambine e bambini nati a partire dal 2018 che potranno vivere un intero mese di prova gratuita per scoprire le due discipline giocate con mazza e guantone in un contesto ludico ed educativo all’insegna di divertimento, movimento e spirito di squadra.

Tra le principali novità del Bsc Arezzo rientra l’ampliamento dei corsi al settore femminile per il rilancio del softball con l’obiettivo di dare linfa a una tradizione sportiva che ha radici profonde nel territorio e che, negli anni, aveva visto la società protagonista anche con giocatrici convocate nella nazionale italiana e con partecipazioni ai campionati di A2. La volontà è, dunque, di tornare ad affiancare la proposta maschile del baseball che spazia dal settore giovanile alla prima squadra di serie B con un parallelo percorso rivolto anche a bambine e ragazze, facendo affidamento su uno staff tecnico qualificato che sarà coordinato dal manager Pierangelo Omarini e dal direttore sportivo Alessandro Fois. La promozione di questi sport sarà condotta, nel corso dell’anno, anche rivolgendo un particolare impegno alle scuole di diverso grado per permettere di vivere un primo avvicinamento con progetti nelle classi tra esercizi, minipartite e dimostrazioni per sperimentare il gioco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 333/71.27.688 o 328/74.15.349. «Siamo entusiasti - commenta Mario Cavini, nuovo presidente del Bsc Arezzo, - di tornare ad aprire le porte alle bambine e ai bambini della città, offrendo un’esperienza unica di sport, divertimento e crescita personale. Vogliamo trasmettere passione, valori di squadra e la gioia di vivere il baseball e il softball fin dai primi anni di vita».