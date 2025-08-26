Arezzo, 26 agosto 2025 – Stia Calcio: cento anni di sport, passione e comunità

La Festa del Centenario di sabato 30 agosto celebrerà una delle realtà più longeve del calcio aretino

L'evento sarà aperto dalla presentazione del libro “Cento volte Stia” e proseguirà con la cena-spettacolo

Un secolo di calcio per lo Stia. La società casentinese è tra le più longeve dell'intero territorio provinciale con una storia che affonda le radici nel 1925 e che, negli ultimi cento anni, ha coinvolto intere generazioni di cittadini nei diversi ruoli di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori o tifosi, offrendo un punto di riferimento sportivo e sociale per l'intera comunità. Questa passione troverà ora ulteriore importante espressione nella Festa del Centenario che, sabato 30 agosto, celebrerà il traguardo con un ciclo di iniziative pensate per rendere omaggio alla lunga e orgogliosa tradizione del club, con uno sguardo anche verso il futuro con la presentazione della squadra che ha trionfato nell'ultimo campionato di Seconda Categoria e che è dunque pronta a vivere il ritorno in Prima Categoria.