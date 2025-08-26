Arezzo, 26 agosto 2025 – Stia Calcio: cento anni di sport, passione e comunità
La Festa del Centenario di sabato 30 agosto celebrerà una delle realtà più longeve del calcio aretino
L'evento sarà aperto dalla presentazione del libro “Cento volte Stia” e proseguirà con la cena-spettacolo
Un secolo di calcio per lo Stia. La società casentinese è tra le più longeve dell'intero territorio provinciale con una storia che affonda le radici nel 1925 e che, negli ultimi cento anni, ha coinvolto intere generazioni di cittadini nei diversi ruoli di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori o tifosi, offrendo un punto di riferimento sportivo e sociale per l'intera comunità. Questa passione troverà ora ulteriore importante espressione nella Festa del Centenario che, sabato 30 agosto, celebrerà il traguardo con un ciclo di iniziative pensate per rendere omaggio alla lunga e orgogliosa tradizione del club, con uno sguardo anche verso il futuro con la presentazione della squadra che ha trionfato nell'ultimo campionato di Seconda Categoria e che è dunque pronta a vivere il ritorno in Prima Categoria.
La giornata verrà aperta alle 18.00 al Palagio Fiorentino con la presentazione del libro “Cento volte Stia - Un paese, una squadra, una storia” che, scritto da Nicola e Luca Fiumicelli con il coinvolgimento di decine di stiani, ripercorre l'ultimo secolo attraverso una raccolta di racconti, aneddoti, risultati, fotografie e documenti. Le pagine dell'opera spaziano dalle prime immagini in bianco e nero fino all'attualità, evidenziando risultati di assoluto prestigio tra cui spicca la militanza in Eccellenza negli anni '50 o accompagnando alla scoperta dei principali protagonisti in campo o fuori dal campo tra cui rientra Maurizio Sarri che nel 1990 è arrivato allo Stia come giocatore e che ha poi concluso la stagione come allenatore. La sua carriera da tecnico, arrivata in prestigiosi club italiani ed europei, ha infatti preso il via proprio alla guida della squadra casentinese. La presentazione del libro sarà condotta come un vero e proprio “salotto letterario” per coinvolgere i presenti e accendere i ricordi, facendo affidamento anche sulle parole di Paolo Mangini (presidente del comitato regionale Toscana - Lega Nazionale Dilettanti), di Luca Santini (sindaco del Comune di Pratovecchio Stia) e di Paolo Checcacci (presidente dell'USD Stia). I festeggiamenti proseguiranno poi dalle 20.30 al teatro comunale di Stia con la cena-spettacolo che offrirà un momento di ritrovo e convivialità per la comunità “viola” di ieri e di oggi, trovando il proprio cuore nella presentazione ufficiale della rosa della stagione 2025-2026 che è stata allestita dal direttore sportivo Giancarlo Puccini e che sarà guidata da mister Alessandro Forciniti. «Il centenario sarà anche un'occasione per riunire e ringraziare chi ha dedicato cuore, tempo e passione allo Stia - commenta il presidente Checcacci. - La nostra è, infatti, una storia di sacrifici, di vittorie e di sconfitte, ma soprattutto di persone: ogni nostro concittadino è stato coinvolto nelle vicende della società, con un forte senso di orgoglio e di appartenenza che caratterizza l'identità sportiva locale. Guardiamo dunque al passato con orgoglio e al futuro con entusiasmo, pronti a scrivere insieme le prossime pagine della nostra avventura sportiva e umana».