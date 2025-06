Acf, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 di Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri, due veterane della formazione amaranto

Arezzo, 27 giugno 2025 – ACF Arezzo è lieta di annunciare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 di Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri, due veterane della formazione amaranto.

Difensore classe 1997, Tuteri è uno dei pilastri della retroguardia amaranto, con cui milita dalla stagione 2020/21.

Nonostante uno stop forzato l'abbia costretta a terminare anticipatamente l'ultima stagione, il difensore è scesa in campo per 22 gare nell'ultima annata, indossando anche la fascia da capitano in alcune occasioni. In cinque stagioni ha registrato complessivamente 116 presenze con la maglia amaranto.

Esterno sinistro classe 2001, Lorieri è ridotto da un'annata da protagonista, impreziosita da 31 presenze, 5 reti e 3 assist in tutte le competizioni.