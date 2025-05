Donna muore nell’incidente, scontro tra auto e furgone

Siena, 14 maggio 2025 – Incidente mortale a Siena. Un furgone e un’auto si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, sulla tangenziale ovest di Siena in direzione Grosseto. È successo intorno alle 10 di oggi, mercoledì 14 maggio. Nell’incidente è deceduta una donna di 78 anni.

Lanciato l’allarme al 112, sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118 con un’automedica di Siena, le ambulanze della Misericordia di Siena e della Misericordia di Rapolano Terme. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco.

Nonostante i tentativi dei soccorritori per la 78enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, sulla cui dinamica ora stanno indagando le forze dell’ordine.