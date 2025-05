Macchina vola fuori strada. Paura per cinque studentesse

Bello spavento per cinque giovanissime di Sinalunga che viaggiavano ieri a bordo di una Renault Clio: sono finite fuori strada nella scarpata che costeggia la Sp 135. Ossia ’La Corta’ che da Montepulciano porta a Torrita. L’incidente è accaduto nel tratto in discesa che poi sbocca nella rotonda. Complice con forte probabilità l’asfalto scivoloso, fermo restando che su questa strada avvengono spesso incidenti.

E’ accaduto intorno alle 13.30. Erano appena uscite da scuola e stavano rientrando a casa a Sinalunga. A ricostruire la dinamica esatta saranno le forze dell’ordine, anche con l’aiuto delle studentesse che si trovavano a bordo della vettura. Sembra che la Clio abbia perso aderenza in coincidenza di una curva in discesa, finendo poi nella scarpata sul lato destro. Si è ribaltata completamente per poi finire di nuovo con le ruote a terra a circa venti metri dal punto di uscita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano ma non c’è stato fortunatamente necessità del loro intervento per tirarle fuori dall’abitacolo. Distrutta la macchina. Diverse le ambulanze per i soccorsi, oltre al 118. Sono arrivate la Misericordia di Montepulciano, la Pubblica assistenza di Torrita e di Chianciano, un altro mezzo è giunto da Pienza. Tre studentesse sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso delle Scotte. Le altre, con ferite più lievi, invece a Nottola. Oltre ai soccorritori sono arrivati quasi subito anche alcuni familiari delle ragazzine. Infine il carro attrezzi ha tirato fuori dal campo la Clio.

La.Valde.