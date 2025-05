Scontro fra due auto, due feriti in ospedale. Coinvolti anche tre minorenni

Montepulciano (Siena), 14 maggio 2025 – Brutto incidente stradale a Montepulciano sulla strada provinciale 17: nello scontro tra due auto sono rimaste coinvolte in tutto cinque persone, tra cui tre minorenni.

La centrale operativa del 118 dell'Asl Toscana Sud Est è stata attivata quando erano passati solo pochi minuti dopo le 20 di martedì sera 13 maggio per l’incidente stradale: tra i feriti presi in carico dai sanitari i due coinvolti con un codice di intervento più serio (codice giallo) sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola. Si tratta un 77enne e un 22enne portati al pronto soccorso in codice giallo.

Per fortuna invece sono rimasti contusi solo lievemente (in codice verde) i tre minorenni che sono stati coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Misericordia di Montepulciano, l'ambulanza di Pubblica Assistenza di Chiusi e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza che hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, oltre naturalmente alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco per tutte le operazioni di loro competenza.

Solo ieri cinque studentesse di Sinalunga erano finite fuori dalla carreggiata facendo un volo di molti metri nella scarpata con la loro Renault Clio: l’incidente era avvenuto sulla Strada provinciale 135, ’La Corta’ che da Montepulciano porta a Torrita. L’incidente era avvenuto nel tratto in discesa che poi sbocca nella rotonda. Complice con forte probabilità l’asfalto scivoloso, su una strada che purtroppo è ben nota per i molti incidenti che si sono verificati nel corso del tempo.