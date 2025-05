Ex assessora morta nel terribile incidente, dolore a Siena: “Una vita al servizio della comunità”

Siena, 14 maggio 2025 – Un incidente che sconvolge la comunità senese. La vittima dello schianto tra auto e furgone sulla tangenziale ovest a Siena è Maria Teresa Fabbri, 78 anni, ex assessora del Comune di Siena. È successo intorno alle 10 di oggi, mercoledì 14 maggio, nel tratto tra l’uscita di Siena ovest e quella di Siena sud.

L’incidente è avvenuto nel tratto dove è stato previsto lo scambio di carreggiata per lavori urgenti dell’Anas causati da un movimento franoso. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Il furgone avrebbe tamponato l’auto, una Toyota, a bordo della quale si trovava l’ex assessora. L’impatto è stato violentissimo. La parte anteriore del furgone è andata distrutta e così quella posteriore dell’auto. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del furgone.

Incidente mortale sulla tangenziale ovest a Siena (Foto Lazzeroni)

Lanciato l’allarme al 112 i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine sono intervenute il prima possibile. Ma per Maria Teresa Fabbri non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Sul posto sono arrivate un’automedica di Siena, le ambulanze della Misericordia di Siena e della Misericordia di Rapolano Terme. Presenti anche i vigili del fuoco.

Maria Teresa Fabbri era ben conosciuta a Siena, essendo stata assessora nelle giunte di entrambi i mandati del sindaco Maurizio Cenni, dal 2001 al 2011, con varie deleghe: istruzione, pari opportunità, politiche sociali. Dolore e cordoglio da parte del Comune di Siena. “Senese e contradaiola – si legge in una nota della sindaca Nicoletta Fabio –, Maria Teresa Fabbri era una figura impegnata in importanti attività sociali in città, stimata docente e donna apprezzata per la sua dedizione al servizio della comunità. Le sue qualità umane sono state sapientemente espresse non solo durante il suo impegno civico e professionale, ma anche durante il suo mandato quale membro di Giunta, che ha lasciato un vivido ricordo all’interno dell’amministrazione comunale, proprio per la sua capacità di rapportarsi con gli interlocutori quotidiani”. Domani, fa sapere il Comune, sarà osservato un minuto di raccoglimento all’apertura della seduta del Consiglio.