Longines Versilia Horse Show, aretini in trasferta

Arezzo, 13 maggio 2025 – LVHSGA, un'edizione nel segno del successo

Grande soddisfazione per gli organizzatori del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, il nuovo prestigioso concorso ippico internazionale di salto ostacoli di livello CSI4* dal montepremi complessivo di 350 mila euro, che si chiude oggi pomeriggio a Lido di Camaiore con l’atteso Grand Prix Giorgio Armani presented by Longines. Oltre all’eccezionale affluenza di pubblico ed appassionati di tutt’Italia (15 mila le presenze stimate nelle quattro giornate dell’evento) è infatti arrivato l’importante apprezzamento dei prestigiosi cavalieri stranieri arrivati in Versilia, tutti concordi nell’esprimere un sincero ‘well done’ all’organizzazione.

Molti gli ospiti d’eccezione intervenuti nelle quattro giornate dell’evento. Dal tenore Andrea Bocelli, all’allenatore Filippo Inzaghi fresco della promozione del Pisa in serie A, all’ex calciatore Giampaolo Pazzini e all’attrice Francesca Chillemi, mentre anche Leonardo Pieraccioni ha fatto sentire il suo sostegno all’iniziativa. Presente venerdì anche il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio e tornato a Camaiore oggi, domenica, per seguire il Gran Premio.

Guido Grimaldi e Riccardo Boricchi - Italian Champions Tour.

“Siamo veramente soddisfatti per essere riusciti realizzare un evento che si è subito dimostrato all’altezza dei più prestigiosi del mondo. Un grazie sentito va alle istituzioni nazionali, in particolare il Ministro per lo Sport e i Giovani, e locali come il Comune di Camaiore e la Provincia di Lucca che hanno condiviso con noi il progetto del Versilia Horse Show, che è stato organizzato in compartecipazione con FISE, Veronafiere Spa e Sport e Salute. Un grazie va ai partner di prestigio come Longines e Giorgio Armani e a tutti gli altri sponsor. Un grazie anche agli atleti che con i loro apprezzamenti ci hanno ripagato più di ogni altra cosa e al numerosissimo pubblico che ha seguito le gare."

Maria Vittoria Niccolai - Event Director del LVHSGA

“Sono felicissima per vedere concretizzati un’idea ambiziosa e il progetto per realizzarla partito due anni fa. Le belle parole di tutti i cavalieri, stranieri e italiani, fanno certamente piacere, ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Stiamo già lavorando all’edizione 2026!”

Marcello Pierucci - sindaco di Camaiore

“Vedere le tantissime persone presenti in questi giorni è la miglior risposta che potessimo attenderci. Un grazie va certamente rivolto agli organizzatori per aver portato in Versilia il grande sport alimentando un importante indotto sul territorio. Ma vorrei sottolineare anche come le tante iniziative promozionali e sociali che sono state organizzate al Parco BussolaDomani hanno saputo attrarre giovani e le famiglie regalandoci quattro belle giornate.”

Marco Di Paola - presidente della Federazione Italiana Sport Equestri

“Gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro riuscendo a portare in Italia un altro evento grande livello tecnico nel panorama equestre internazionale del nostro Paese. Per i tanti appassionati è stata un’occasione di potere vedere in gara cavalieri e amazzoni di primo livello, e per tanti giovani è stata un’opportunità di crescita importante. Il Versilia Horse Show è una manifestazione certamente destinata a crescere e lasciare un segno per il futuro."