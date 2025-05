Vende merce non consentita, scattano i sigilli a un negozio in centro

Firenze, 12 maggio 2025 - Sono scattati giovedì scorso i sigilli a un negozio in pieno centro storico per non aver rispettato il divieto di prosecuzione della vendita intimato dalla Polizia municipale. L’attività, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, era stata sanzionata perché, in violazione a quanto previsto dal Regolamento Unesco, vendeva gadget per turisti e accessori per telefonia. Alla multa era seguita una diffida da parte della Direzione Attività Economiche e al momento della verifica della Polizia Municipale i prodotti vietati erano stati tolti sostituiti da borse e altra oggettistica in pelle. Nella Scia presentata a dicembre 2024 i titolari avevano dichiarato che il negozio vendeva "alta moda", come previsto dal Regolamento Unesco per la strada a "tutela rafforzata" in cui si trova in negozio. Ma la Polizia Municipale, da successivi accertamenti, ha rilevato che i prodotti in vendita non erano di artigianato tradizionale e artistico come previsto. E quindi gli agenti, si spiega ancora dal Comune, hanno disposto la chiusura coattiva del negozio.

“Da sei mesi Firenze ha un Piano per la tutela delle caratteristiche commerciali che valorizza e tutela gli esercizi storici, di vicinato e le attività culturali di pregio, sia all’interno che all’esterno dell’area Unsco – dicono gli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e alla Polizia Municipale Andrea Giorgio – un regolamento innovativo sia a livello italiano sia su scala internazionale, che permette all’Amministrazione Comunale di effettuare controlli in oltre 40 strade cittadine. Quest’ultima operazione ha portato alla chiusura di un’attività ed è il risultato del coordinamento tra gli uffici della Direzione Sviluppo Economico e Turismo e il Comando di Polizia Municipale, a tutela dell’offerta commerciale in una delle strade del centro in cui il valore delle proprie attività non può essere messo in discussione. Il messaggio è chiaro, le regole ci sono e devono essere rispettate”.