Toscana e Liguria, le Bandiere Blu 2025: chi la guadagna e chi la perde

Firenze, 13 maggio 2025 – E’ il giorno delle Bandiere Blu 2025, i riconoscimento che premiano i comuni marittimi non solo e non tanto per la qualità delle acque del mare, ma per un insieme di fattori che comprendono anche gli elementi di tutela ambientale (depurazione, gestione dei rifiuti) e la gestione complessiva del territorio.

Quest’anno ci sono quindici nuove entrate e cinque comuni che invece perdono la bandiera: fra questi ultimi c’è la Liguria che perde una bandiera (Ceriale, in provincia di Savona) e ne ha 33 in totali. La Toscana mantiene tutte le sue bandiere.

Tre i 15 nuovi ingressi nel panorama italiano delle bandiere blu c’è Marciana Marina, all’Isola d’Elba, che l’aveva persa l’anno scorso.

“Quest'anno abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027” spiega Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia. Gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27, sono cinque: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra; vita sott'acqua; lotta contro il cambiamento climatico.

Ecco le 15 nuove bandiere blu italiane: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

I cinque comuni non riconfermati sono invece Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d'Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia).

Questa mattina la cerimonia di presentazione che illustrerà nel dettaglio tutte località premiate.

Toscana

MASSA - CARRARA

Carrara

Massa

LUCCA

Forte dei Marmi

Pietrasanta

Camaiore

Viareggio

PISA

Pisa

LIVORNO

Livorno

Rosignano Marittimo

Cecina

Bibbona

Castagneto Carducci

San Vincenzo

Piombino

Marciana Marina

GROSSETO

Follonica

Castiglione della Pescaia

Grosseto

Orbetello

Liguria

IMPERIA

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

SAVONA

Laigueglia

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Celle Ligure

Varazze

GENOVA

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

LA SPEZIA

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Approdi turistici: le bandiere blu

LIGURIA

IMPERIA

Cala del Forte (Ventimiglia)

Porto di Bordighera (Bordighera)

Portosole (Sanremo)

Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare)

Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare)

Porto turistico di Imperia (Imperia)

SAVONA

Marina di Andora (Andora)

Marina di Alassio - Porto Luca Ferrari (Alassio)

Marina di Loano (Loano)

Vecchia Darsena (Savona)

Cala Cravieu (Celle Ligure)

Marina di Varazze (Varazze)

GENOVA

Marina di Chiavari (Chiavari)

LA SPEZIA

Marina di Porto Venere (Porto Venere)

Porto Mirabello (La Spezia)

Porto Lotti (La Spezia)

TOSCANA

PISA

Porto di Pisa (Pisa)

LIVORNO

Marina Cala de’ Medici (Rosignano Marittimo)

Porto di Marciana Marina (Marciana Marina)

Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro)

GROSSETO

Marina di Punta Ala (Castiglione della Pescaia)

Porto della Maremma (Grosseto)

Marina Cala Galera (Monte Argentario)

Elenco completo delle spiagge bandiera blu 2025

TOSCANA

MASSA - CARRARA

Carrara - Marina di Carrara Centro

Massa - Marina di Massa

LUCCA

Forte dei Marmi - Litorale

Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano/Focette

Camaiore - Lido di Camaiore

Viareggio - Ponente/Levante, Torre del Lago Puccini

PISA

Pisa - Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

LIVORNO

Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Rosignano Marittimo - Castiglioncello, La Mazzanta

Cecina - Le Gorette, Marina di Cecina

Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud

Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

San Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia - Fosso delle Rozze

Piombino - Parco Naturale della Sterpaia

Marciana Marina - La Fenicia, Re di Noce, La Marina

GROSSETO

Follonica - Litorale

Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo

Grosseto - Marina di Grosseto, Principina a mare

Orbetello - Fertilia, Puntata, Osa - Albegna, Giannella, Tagliata

LIGURIA

IMPERIA

Bordighera - Litorale

Sanremo - Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

Riva Ligure - Centro

Santo Stefano al Mare - Il Vascello, Baia Azzurra

San Lorenzo al Mare - Baia delle Vele, U’ Nustromu/Prima Punta

Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

Diano Marina - Litorale

SAVONA

Laigueglia - Litorale

Borghetto Santo Spirito - Litorale

Loano - Spiaggia di Loano

Pietra Ligure - Ponente

Borgio Verezzi - Ex Sati, Rio Batorezza,

Rio Bottasano

Finale Ligure - Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso

Noli - Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/ Zona Anita/Chiariventi

Spotorno - Lido

Bergeggi - Villaggio del Sole, Il Faro

Savona - Fornaci

Albissola Marina - Lido

Albisola Superiore - Lido

Celle Ligure - Ponente, Levante

Varazze - Levante Teiro, Ponente Teiro,

Arrestra

GENOVA

Sori - Spiaggia Centrale di Sori

Recco - Ciappea, Spiaggia Centrale

Camogli - Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso

Santa Margherita Ligure - Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana

Chiavari - Spiaggia Porto

Lavagna - Lungomare

Sestri Levante - Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso

Moneglia - La Secca, Levante, Centrale

LA SPEZIA

Framura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci

Bonassola - Litorale

Levanto - Levante Porto Levanto, Ghiararo

Lerici - Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella