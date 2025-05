Le Bandiere Blu della Toscana e della Liguria, ecco i riconoscimenti del 2025

Firenze, 13 maggio 2025 - La Liguria prima regione in Italia per Bandiere Blu (ma con una località in meno, Ceriale sulla costa savonese): ne ha 33. La Toscana ne ha meno (19) ma ne guadagna una rispetto al 2024, perché Marciana Marina all'Isola d'Elba si riprende subito il riconoscimento che aveva perso l'anno scorso.

Bandiere Blu: l'elenco delle spiagge italiane

Le coste di Toscana e Liguria si confermano quindi tra le migliori d'Italia. E non è solo una questione di mare pulito, che comunque resta il criterio dirimente: senza qualità delle acque balneabili superiore a quanto previsto dalla legge nazionale e senza costanti e pubblici campionamenti delle acque non si viene nemmeno presi in considerazione. Poi però c'è tutto il resto: la vivibilità del territorio, misurata sulla presenza di verde pubblicfo, piste ciclabili, aree pedonali. E poi l'attenzione all'ambiente: la gestione dei rifiuti, la sensibilizzazione, la deuprazione delle acque reflue.

Questo spiega anche perché alcune delle località più famose nel mondo non hanno la Bandiera Blu: le Cinque Terre, quasi tutti i comuni dell'Isola dell'Elba, paradisi come Giannutri o Montecristo.

Ecco dunque l'elenco che in Toscana parte da nord con Massa e Carrara e arriva alla Maremma e all'Argentario passando per la Versilia, la costa pisana e quella livornese, piena di perle, senza considerare l'Arcipelago. E in Liguria - in particolare nella provincia de La Spezia, ci sono Framura, Bonassola, Levanto e Lerici.