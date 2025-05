Dieci idee per matrimoni fuori dal comune all'isola d'Elba

Elba (Livorno), 5 maggio 2025 – C’è chi sogna di pronunciare il fatidico “sì” in riva al mare, con i piedi nudi sulla sabbia, e chi vorrebbe farlo in mezzo ai filari di una vigna, respirando il profumo dell’uva. C’è chi ama lo stile imperiale e desidera sposarsi in una villa napoleonica, e chi, più avventuroso, vorrebbe dire “lo voglio” sott’acqua, o magari in mountain bike. L’isola d’Elba è tutto questo: un concentrato di natura, storia, fascino e possibilità. Un vero e proprio paradiso per chi desidera un matrimonio fuori dagli schemi, ma in armonia con il territorio.

Con oltre 200 spiagge, miniere abbandonate che raccontano secoli di storia, fortezze medicee, ville d’epoca e vigneti sospesi sul mare, l’Elba è il luogo ideale per costruire cerimonie uniche, originali e sostenibili. Sempre più coppie la scelgono come cornice per il proprio destination wedding, sedotte dal suo lato più autentico e dal cuore green. Secondo la leggenda, l’Elba nacque da una collana caduta al collo di Venere: forse per questo, continua a incantare con la sua bellezza mitologica.

Silvia Sottocasa, elbana doc e wedding planner di “Elba Wedding Style”, nonché vicepresidente dell’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP), descrive l’isola come “un inesauribile caleidoscopio di ispirazioni”. Un luogo dove tutto è possibile, ma con una direzione precisa: quella della sostenibilità. Eleganza sì, ma responsabile. All’Elba il concetto di lusso sta cambiando volto: non più spreco e sfarzo, ma attenzione all’ambiente e raffinatezza consapevole. Emblema di questo nuovo corso è stato, all’inizio del 2025, il primo Convegno Esperienziale sul Matrimonio Sostenibile in Italia, tenutosi proprio sull’isola e patrocinato da enti locali e dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Ecco allora dieci idee per matrimoni indimenticabili all’isola d’Elba: creativi, personalizzati e a impatto zero.