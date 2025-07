Nostalgia tour estivo, Noemi a Poppi

Arezzo, 3 luglio 2025 – Manca sempre meno all'inizio del Men/Go Music Fest, in scena al Parco il Prato di Arezzo dall'8 al 13 luglio 2025. Domani sera, venerdì 4 luglio, ad anticipare il festival più atteso dell'estate aretina, un appuntamento speciale con il live a Poppi – a pochi chilometri dal capoluogo aretino – di NOEMI, che proprio domani inaugurerà il suo “NOSTALGIA SUMMER TOUR”.

Sul palco, Noemi porterà le canzoni del suo ultimo album “NOSTALGIA”, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenza blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Non mancheranno i due brani con cui Noemi sta colorando l'estate: “Non sono io”, una ballata intensa e introspettiva che riflette sull'amore e sull'autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e “Oh ma”, il nuovo singolo in collaborazione con Rocco Hunt, una canzone solare e travolgente che unisce melodie estive e atmosfere spensierate, perfetta colonna sonora per la stagione più calda.