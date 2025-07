Il mese di luglio è nel segno di "Aperiwine Party"

Arezzo, 2 luglio 2025 – Il mese di luglio alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo), è nel segno di “Aperiwine Party”.

Venerdì 4, 11 e 25 luglio 2025, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, è previsto l'apericena, con un ricco buffet di specialità locali e un calice dei migliori vini della Tenuta a scelta, da degustare accompagnati dalla musica dal vivo. I partecipanti potranno così scegliere eccellenze come Spumante Metodo Classico prodotto da uve chardonnay, Rancoli prodotto da uve vermentino, Rosé prodotto da uve syrah e Maestro della Chiana prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, senza dimenticare tutti gli altri vini presenti nel wineshop.

Le tre serate saranno anticipate, giovedì 3 luglio, da “Passioni in Tenuta”, data speciale di “Arezzo Passioni Festival”. Questo il programma: alle ore 18,30 presentazione del volume “La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia” di Stefano Pasquini, alle ore 19.30 la visita gratuita all'antica Barricaia con degustazione e alle ore 21 la presentazione del libro di Alan Friedman “La fine dell'impero americano”.

“Aperiwine Party” è uno degli eventi clou di Tenuta di Frassineto, gloriosa fattoria del Granducato di Toscana che vide incrociare le sue vicende con grandi personaggi come il pittore, architetto e storico dell'arte Giorgio Vasari, il granduca Pietro Leopoldo I, uno dei sovrani europei più illuminati del XVIII secolo, la baronessa Fiorella Favard de L'Anglade, raffinata nobildonna francese dell'Ottocento, e Gioacchino Hertz, il primo che poté fregiarsi del titolo di conte di Frassineto. Il complesso villa-fattoria dal Cinquecento ai nostri giorni ha subito varie trasformazioni, ma il suo patrimonio storico, architettonico, ambientale e vitivinicolo conserva ancora un fascino unico.

In un'atmosfera conviviale, scandita inizialmente dal sole al tramonto e quindi da suggestive luminarie che valorizzeranno i giardini e gli angoli più suggestivi del posto, il venerdì nella Valdichiana aretina diventa indimenticabile. “Aperiwine party” permette di respirare la cultura enologica e la passione che animano da anni la Tenuta di Frassineto, un luogo inserito in un contesto di straordinario valore, dove storia, natura, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

La prenotazione alla serata è obbligatoria. Per un'esperienza familiare senza pensieri, si potrà indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che prenderanno parte all’iniziativa. Per chiunque desideri conoscere le tariffe di partecipazione all’apericena e alla visita guidata, è già attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.

Per ulteriori informazioni: [email protected] - tel. +393714956539