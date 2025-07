Comune di Arezzo: la mostra a piano terra di palazzo Cavallo

Arezzo, 2 luglio 2025 – Da giovedì 3 a sabato 5 luglio una mostra a palazzo comunale con protagonisti i giovani allievi dell’Accademia culturale dell’arte croma di Arezzo

La presidenza del Consiglio Comunale compartecipa all’organizzazione della mostra curata dalla professoressa Olimpia Bruni, realizzatrice della lancia d’oro del 2018 e restauratrice del tempietto del Prato, che esporrà le pitture artistiche su carta realizzate dagli allievi dell’Accademia culturale dell’arte croma di Arezzo: chiostro a piano terra di palazzo comunale, giovedì 3 luglio dalle 17:30, orario d’inaugurazione, alle 19:00 e venerdì 4 e sabato 5 luglio dalle 9:00 alle 19:00. “L’intento è sensibilizzare lo sviluppo della parte artistica presente in ciascuno, dai bambini ai nonni, in modo da poter socializzare, condividere emozioni e creare lavori dal risultato appagante. Oggi, nell’era dei social, al di là di ogni moda passeggera, l’arte continua a unire, far sognare, è fonte di fantasia e creatività. Arezzo è una terra magica che ha dato i natali ad artisti importanti ed è importante vedere che ancora ci sono persone che preferiscono passare un pomeriggio con matite e pennelli anziché su WhatsApp. Un passatempo sano e coinvolgente, per acquisire le tecniche di disegno e anatomia, proporzione, pittura e colore. Che sono peraltro i punti fermi di quel Rinascimento che ha fatto della Toscana la protagonista in Europa”.

“Anche l’attuale presidenza del Consiglio Comunale – dichiara il presidente Luca Stella – ha messo tra i suoi obiettivi, oltre a quelli di carattere politico-amministrativo, la promozione e il sostegno a una serie d’iniziative a carattere culturale, variamente riconducibili all’attività dell’istituzione e ai luoghi dove la stessa si esercita. Un concerto nell’aula deputata ad accogliere i tradizionali dibattiti così come la mostra promossa da Olimpia Bruni, rappresentano eventi finalizzati al superamento del divario tra il palazzo e i cittadini, tra governanti e governati, un’esigenza questa che si avverte negli ultimi tempi anche in Italia. E non è banale ricordare i recenti tassi di astensionismo che si registrano perfino in elezioni storicamente molto partecipate come le amministrative. Ci pare dunque di fare una bella cosa, per i giovani aretini, cittadini ed elettori di domani, per le loro famiglie, per un istituto d’eccellenza della città che fa della sua mission una didattica artistico-culturale a 360 gradi. In un momento d’incertezza e preoccupazione, diffuse a livello mondiale, questa mostra è un segnale positivo che mi rende particolarmente contento e restituisce fiducia”.