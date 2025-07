Torna per l’undicesimo anno il Castiglioni Film Festival appuntamento dal 24 al 27 luglio 2025

Arezzo, 2 luglio 2025 – Torna per l’undicesimo anno il Castiglioni Film Festival che dal 24 al 27 luglio 2025 animerà Castiglion Fiorentino con un ricco programma di proiezioni, masterclass e incontri con grandi ospiti del cinema italiano contemporaneo. Saliranno sul palco del Castiglioni Film Festival, tra gli altri, la regista del pluripremiato “Vermiglio”, Maura Delpero, l’attore romano Edoardo Pesce, il regista di “Berlinguer – La Grande Ambizione”, Andrea Segre accompagnato dall’attore Paolo Calabresi.

Il tema di questa edizione, “Storie. Visioni. Rivoluzioni”, guida una selezione attenta di film e cortometraggi capaci di esplorare, reinterpretare e scuotere l’immaginario collettivo. Le attività si terranno tra il Teatro Cinema Mario Spina, sede delle masterclass e dei cortometraggi in concorso, e l’Arena del Cassero, dove ogni sera il pubblico potrà assistere gratuitamente alle proiezioni di grandi titoli e dialogare con registi e interpreti, sotto le stelle e accanto al bar ufficiale del festival.

“È un programma allargato con quattro giorni di eventi suddivisi tra il pomeriggio e la sera – dichiara il direttore artistico del Castiglioni Film Festival Luca Bizzarri – abbiamo puntato tanto nell’ampliare l’offerta culturale con il concorso per i cortometraggi nazionali e internazionali e le masterclass, un ‘palco aperto’ agli appassionati che potranno conoscere il lavoro che sta dietro le quinte nella realizzazione dei film”.

“È il nostro primo anno nella gestione del Castiglioni Film Festival – dichiara Tommaso Caperdoni, direttore della comunicazione del CFF – abbiamo cercato di renderlo più ‘giovane’ e più internazionale, rinnovando tutto: dalla parte grafica, al sito fino alle pagine social. Per noi significa tanto perché siamo un’associazione di Arezzo che fa cinema ad Arezzo e il Castiglioni Film Festival è un tassello fondamentale per iniziare costruire una comunità cinematografica sul territorio, sperando che negli anni diventi un punto di riferimento in Toscana”.

“Siamo all’undicesima edizione, questo significa che l’Amministrazione da sempre ha ritenuto che il cinema sia il modo più suggestivo e accattivante – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino Massimiliano Lachi – e la cosa che ci fa particolarmente piacere sottolineare è che quest’anno abbiamo dato una svolta alla lettura del Castiglioni Film Festival introducendo molte novità. La nostra volontà è quella di consolidare ancora di più questo format vuole essere unico in Toscana”.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

Il CFF inaugura per la prima volta un concorso internazionale di cortometraggi, aprendo le porte a oltre 300 opere provenienti da 52 paesi. A valutare i migliori cortometraggi nazionali e internazionali sarà una giuria di eccellenza composta da figure di spicco del panorama culturale italiano. A comporre la giuria: il montatore Jacopo Quadri (Ovosodo, The Dreamers, Berlinguer- La grande ambizione), l’attrice Selene Caramazza (The Bad Guy), la regista Margherita Giusti (The Meatseller), l’autore Alessandro Gori e il critico Nanni Cobretti (fondatore di “I 400 calci”)

PROGRAMMA PRINCIPALE

Giovedì 24 luglio Teatro Cinema Mario Spina 15:30 – Masterclass di costumi con Massimo Cantini Parrini 17:30 – Proiezione cortometraggi in concorso – Blocco 1 Arena del Cassero 21:00 – Proiezione di “Vermiglio” (2024) Ospite: la regista Maura Delpero

Venerdì 25 luglio Teatro Cinema Mario Spina 15:30 – Masterclass di sceneggiatura con Tommaso Renzoni 17:30 – Proiezione cortometraggi in concorso – Blocco 2 Arena del Cassero 21:00 – Proiezione di “Familia” (2024) Ospite: il regista Francesco Costabile

Sabato 26 luglio Teatro Cinema Mario Spina 15:30 – Masterclass di montaggio con Jacopo Quadri 17:30 – Proiezione cortometraggi in concorso – Blocco 3 Arena del Cassero 21:00 – Proiezione di “Dogman” (2018) Ospite: l’attore Edoardo Pesce

Domenica 27 luglio Teatro Cinema Mario Spina 15:00 – Proiezione dei corti Fuori Formato 17:30 – Cerimonia di premiazione

Q&A con gli autori dei corti vincitori

Arena del Cassero 21:00 – Proiezione di “Berlinguer – La Grande Ambizione” (2024) Ospiti: il regista Andrea Segre e l’attore Paolo Calabresi