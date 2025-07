3 luglio, da Nannini a Gabbani: al via i grandi concerti in Toscana

Firenze, 3 luglio 2025 - Estate, tempo di concerti e sarà un mese di grandi live in Toscana. Ecco alcuni appuntamenti.

Pistoia Blues Festival

Tutto pronto per la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival che parte oggi e sarà fino al 15 luglio in Piazza Duomo a Pistoia. Sul palco del Festial tanti grandi artisti come Queens of the Stone Age, Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Marcus Kig, Gianna Nannini, Brunori Sas, Alfa, Nayt, Francesco Gabbani e tanti altri. I biglietti per tutti gli spettacoli sono ancora disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati (ad eccezione della serata con Gianna Nannini che è sold out).Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali, con particolare attenzione al blues rock più virtuoso, e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani. Al via oggi con la sezione “Storytellers” del festival quando si esibirà il cantautore Alfa a cui seguirà il 4 luglio Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Seguiranno altri tre concerti della sezione “Storytellers”: Brunori Sas il 5 luglio, Nayt (l’8 luglio) e Francesco Gabbani (9 luglio). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini “Un Blues per Nick”. Domenica 13 luglio arriverà Gianna Nannini mentre chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons. Oggi sarà Alfa a salire sul palco di Piazza Duomo: il giovanissimo cantautore Andrea De Filippi, idolo delle nuove generazioni, arriva con il suo tour “Non so chi ha creato L'estate ma so che era innamorato” sull’onda del successo del nuovo singolo “A me mi piace” rifacimento del celebre brano “Me Gustas Tu” cantato insieme al grande Manu Chao. Il 2024 ha visto ALFA consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, con canzoni come “Il filo rosso”, “Vai!”, “Cin Cin”. Dopo un tour europeo Alfa è pronto per le grandi piazze italiane per un concerto live che a coinvolgerà e ad emozionerà chiunque lo ascolti.

A Prato l’Off Tune Festival

Nuova location, stessa formula: tre giorni, due palchi con il meglio del post-punk internazionale. Tutto a ingresso libero, da giovedì 3 a sabato 5 luglio a Prato, nell’Area Fabbricone in via Targetti. Off Tune Festival, ovviamente, il festival più rock dell’estate sta per tornare. Tre giorni filati di concerti e dj-set, pubblico e band da ogni dove, mercatino, leccornie da bere e da mangiare. Pronti? Fermerà all’Off Tune Festival (5 luglio) il nuovo tour mondiale dei mancuniani Ist Ist. Nipotini di Joy Division e Fall, Adam Houghton e compagni celebrano dieci anni di oscuro post-punk con l’album "Light A Bigger Fire". E una fanbase che li segue come l’oracolo. A reminiscenze darkeggianti si ispirano anche i gallesi Slate, tedofori della ricchissima scena di Cardiff che apriranno la serata, nella loro prima data italiana. Da Los Angeles arriverà Kate Clover (3 luglio), cantautrice votata alla poetica di Patti Smith e all’iconoclastia di Iggy Pop, ottima occasione per gustarsi il nuovo album “The Apocalypse Dream“, co-prodotto dal marito, Brandon Welchez dei Crocodiles. Da Glasgow l’indie-punk dei Gallus (4 luglio), già Best Rock/Alternative Band agli Scottish Alternative Music Awards e da allora in vetta alle scene underground europee: l’ultimo EP “Cool to drive” conferma l’irriverenza e l’energia dispensati a piene mani in questi anni. Sempre il 4 luglio sempre dal Regno Unito approderanno i Bilk. Con un nuovo disco che è una dichiarazione d’intenti: “Essex, Drugs and Rock and Roll”. Da Prato, il 4 luglio, partirà anche il tour europeo dei newyorkesi Glimmer, con un pieno di grunge-shoegaze e un singolo, "Sorrow Again", appena pubblicato. E ancora, K2, All The Others e Lazy Lazarus (3 luglio, già in evidenza all’ultima edizione del Rock Contest di Controradio), Asino e Allerta! (4 luglio), Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo, My Bicycle Keys, Neko At Stella e Dead Crayons (5 luglio). Tutte le sere, dopo i live, spazio ai dj-set di Disorder, Luke Taithi, Chemisier. Come da tradizione il sipario calerà con la Cencio’s Night (5 luglio, dalle ore 24): suoni, artisti e memorabilia dello storico live club pratese, tirerà le fila Pippo dj.

Off Tune Festival è anche mercatino, area kids e drink & food di qualità. L’abbiamo già detto? Vabbè. Giunto alla quinta edizione, Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park in collaborazione con Comune di Prato.