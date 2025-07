Il viaggio travolgente tra pop rock. Pilgrime Choir all’Estate fiesolana: "È pura improvvisazione e gioia"

di Pier Francesco Nesti

Pop, rock e incursioni teatrali: questo, in estrema sintesi, lo spettacolo che andrà in scena sabato 5 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana, arrivata quest’anno all’edizione numero 78. "Let the pop shine!": protagonisti The Pilgrime Choir, che avranno come special guest le ‘Testesmiste’. "Una serata fra emozioni, ritmo e tante sorprese – dice il direttore Gianni Mini, che del coro è anche il fondatore -, un viaggio travolgente nel mondo del pop e del rock con la partecipazione speciale degli inimitabili ‘Testemiste’, un gruppo di attori che trasformerà il palco in pura improvvisazione e divertimento. Insomma, un evento da non perdere sotto le stelle del cielo di Fiesole".

Nati infatti come coro gospel, i Pilgrims Gospel Choir hanno spesso mischiato altri generi musicali (come lo spiritual, il pop e il musical) con brani che condividono i messaggi di pace, fratellanza, diritti civili e umani della musica afro-americana. Così sabato 5 luglio, al Teatro Romano di Fiesole, diventeranno The Pilgrims Choir e porteranno sul palco quella parte di repertorio contemporaneo che, con i freschi ritmi pop/rock, trasmette valori universali e antichi.

Non a caso, lo spettacolo vuole essere un viaggio nei grandi successi del pop e del rock, rivisitati proprio in perfetto stile Pilgrims. Il coro è composto da circa 40 elementi fra cantanti e musicisti provenienti da esperienze di vario genere e nel corso della loro decennale attività, i The Pilgrims Gospel Choir hanno partecipato spesso a prestigiosi festival nazionali e internazionali, mettendo sempre in mostra la loro versatilità e il loro modo di essere e di proporsi, ovvero fare musica, della buona musica, lanciare dei messaggi positivi e creare empatia con il proprio pubblico.

Una vetrina di rilievo, quindi, per una delle più belle realtà del panorama fiorentino, nata proprio a Fiesole nel 1997 e formatasi come associazione l’anno successivo con il desiderio, come spiegato dal direttore Mini, di "non etichettarci essenzialmente con un unico genere musicale, per essere liberi di esibirci come spiritual e gospel ed essere al tempo liberi di cantare un po’ dovunque". I biglietti – posto unico 17,20 euro - sono disponibili on line sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it e su www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).