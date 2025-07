San Godenzo, donna trovata morta sul sentiero. “Qualcuno l’ha uccisa”, si indaga per omicidio

San Godenzo (Firenze), 2 luglio 2025 – Trovata morta in strada, ricoperta di sangue. In testa numerose ferite. Se in un primo momento il ritrovamento del cadavere di una donna, dall’apparente età di 40 anni, in una strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nel comune di San Godenzo, poteva essere imputabile a un incidente stradale, con il passare delle ore la procura ha aperto le indagini per omicidio.

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo (Fotocronache Germogli)

Il corpo della donna è stato trovato questa mattina, mercoledì mattina, 2 luglio, poco dopo le 7 lungo il ciglio della strada. E’ stato un uomo, un passante, a dare l’allarme al 118 che poi ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Pontassieve.

La donna era ricoperta di sangue, i soccorritori del 118 una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno chiuso gli accessi agli estranei e stanno ora cercando di capire come sia morta la donna. La Procura indaga per omicidio e pensa che la vittima - una donna di circa 40 anni - sia morta in maniera violenta