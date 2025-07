Il 21 luglio arriva J-LO. Già oltre 15mila biglietti

Hanno preso il via gli interventi per allestire l’area concerti nella zona dell’ex Campo Balilla. Ruspe e camion sono entrati in azione in vista del grande show di Jennifer Lopez, attesa sugli spalti delle Mura lunedì 21 luglio. Si stende come di consueto il cosiddetto “stabilizzato“, come definito dagli accordi con la Soprintendenza per ragioni di sicurezza, di drenaggio del terreno e di tutela dell’area.

Intanto sono stati programmati anche alcuni parcheggi straordinari proprio in occasione del concerto di J-Lo, con possibilità di acquisto solo online.

In occasione di questo attesissimo appuntamento al Summer Festival 2025 con l’unica data italiana dell’artista americana, la città si sta infatti organizzando per offrire la massima accoglienza ai partecipanti. Sono stati venduti oltre 15mila biglietti e si prevede di arrivare a circa ventimila. Un afflusso che va gestito con cura.

Il Comune di Lucca, tramite la propria società partecipata Lucca Plus Srl, che gestisce le aree di parcheggio e l’accoglienza turistica, ha predisposto una serie di parcheggi straordinari riservati ai partecipanti all’evento, situati in posizioni di assoluta comodità e nelle immediate vicinanze dell’area concerto.

Per garantire il miglior servizio possibile, è fortemente consigliato procedere quanto prima con la prenotazione, così da potersi assicurare le aree più vicine al concerto. L’acquisto del posto auto è possibile esclusivamente online, sul sito ufficiale www.luccaplus.it oppure su eventi.parcheggilucca.it

Lucca Plus ricorda che non sarà possibile acquistare il parcheggio sul posto il giorno dell’evento e dunque l’invito rivolto ai partecipanti è di provvedere con la massima tempestività alla prenotazione, per vivere al meglio lo spettacolo che si preannuncia straordinario nella cornice unica sotto le Mura di Lucca.

P.Cer.