Arezzo Summer Jazz Festival, la musica invade piazza della Badia

Arezzo, 27 agosto 2025 – Ritorna in Piazza della Badia l'appuntamento che da venticinque anni porta ad Arezzo le stelle del jazz: Arezzo Summer Jazz Festival , fino a domani propone un programma che prevede concerti e jam session. Tutti gli eventi inizieranno alle 21:15 e saranno a ingresso libero. La piazza, per la sua bellezza e acustica naturale, si conferma uno scenario ideale: il palco si colloca sotto l'edicola dell'ingresso dell'Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti”, accanto alla chiesa di Badia delle Sante Flora e Lucilla, trasformando lo spazio in un vero teatro all'aperto. Giunto alla 25ª edizione, il festival è organizzato dal Jazz Club Arezzo con il sostegno della Fondazione Guido d'Arezzo e in collaborazione con il Comune di Arezzo. L'edizione 2025 conferma la doppia anima della rassegna: dare spazio a grandi nomi del jazz italiano senza dimenticare la valorizzazione dei talenti locali, con un cartellone vario e adatto a un pubblico eterogeneo. Il programma prevede stasera Jazzin'Ology con Emanuele Caporali al sax, Enrico Orlando al pianoforte, Roberto Grigiotti al basso e Marco Pierucci alla batteria. Una serata dedicata ai grandi standard americani.

A seguire: Hard Boppin' quintetto formato da Francesco Giustini tromba, Benedetto Burchini sax, Manrico Seghi pianoforte, Giulio Angori basso e Mauro Giorgeschi batteria. Il gruppo renderà omaggio ai Jazz Messengers di Art Blakey. Domani ci sara Classic 5tet con Andrea Donnini alla tromba, Roberto Boncompagni al sax, Alessandro Cinelli al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Duccio Venturini alla batteria. Durante la serata, un suggestivo intermezzo di tango a cura del gruppo Tango Atelier.Gran finale con la Jam Session aperta a tutti, special guest: il sassofonista Alberto Mommi.