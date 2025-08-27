Il secondo appuntamento con Il mercato del tempo, iniziativa organizzata dal comune di Castel Focognano

Arezzo, 27 agosto 2025 – Domenica 31 agosto 2025 a Rassina, secondo appuntamento con Il mercato del tempo, iniziativa organizzata dal comune di Castel Focognano . Piazza Mazzini torna ad accogliere, dalle ore 10,00 alle ore 21.00, antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage: esposizione e vendita di mobili antichi, ceramiche, libri, dischi, riviste, fumetti, abbigliamento e accessori. Il mondo vintage e dell'antiquariato sarà affiancato da professionisti artigiani e del “fai da te”; saranno presenti espositori che provengono da tutta la Toscana, appassionati, hobbisti o semplici curiosi potranno cogliere ottime occasioni di acquisto e calarsi nelle memorie del passato. Vi saranno, inoltre, stand con formaggi, miele, salumi e prodotti locali e tipici del territorio. Si rinnova così l'appuntamento con la manifestazione che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni quinta domenica del mese. In questa seconda edizione saranno esposte macchine d'epoca a cura del club” I ragazzi della ruggine” di Foiano della Chiana, sarà presente un angolo del “Barber Thempory e beauty servizio di barber e acconciature di Alessio Ginestrini e, infine, l'intrattenimento degli Strongman, che offriranno attrazioni per adulti e bambini . Vignali, con delega alle Attività produttive nel Comune di Castel Focognano Prossimo appuntamento domenica 30 novembre