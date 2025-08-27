Riaprono i quartieri, al via gli eventi del pre Giostra

Arezzo, 27 agosto 2025 – Sono piccoli eserciti di volontari quelli già stati assoldati, obiettivo coprire tutti i turni tra cucine, bar e servizi ai tavoli. La macchina dei quartieri è super rodata ed è pronta a rispondere presente alla chiamata del pre Giostra collezionando ogni sera numeri da villaggio vacanze. Settembre infatti coincide col ritorno dalle ferie, con la scuola che sta per ricominciare ma soprattutto con la Giostra del Saracino. Per prepararsi a quella di domenica 7 settembre riparte la settimana del quartierista nei quattro angoli della città. Da oggi in poi cominceranno ad animarsi pizzerie, griglie e bar ai giardini del Porcinai, in vicolo della Palestra, in piazza San Giusto e allo Slargo di Cilcitrone. I programmi prevedono ogni sera lunghe tavolate e menù inossidabili, intrattenimento per bambini, musica e feste ormai diventate un appuntamento fisso del pre Giostra. I vincitori di settembre tornano ad animare i giardini del Porcinai freschi di restyling ma in attesa di veder messo a dimora il verde pubblico. Operazione che verrà effettuata a Giostra conclusa. Intanto da stasera ai Bastioni di Santo Spirito s pazio alla serata Ieri, oggi e domani tra generazioni cresciute a pane e Giostra. Domani Giovedì 28 la 16esima edizione della Corsa del Bamba, venerdì 29 festa a suon di reggaetton, sabato serata Mamma Mia. Domenica 31 pranzo delle estrazioni e la sera Saracieco e mini volley. La settimana si riparte lunedì 1 settembre con l'offerta del cero a Sant'Antonio Abate, martedì 2 torneo di freccette, ping pong e baby dance. Mercoledì 3 torna il quiz Dr Why, giovedì 4 simulazione di Giostra ea seguire Teenage party, venerdì 5 provaccia e Shine, sabato la propiziatoria.

Porta Crucifera riapre giovedì 28 il ristorante rosso verde. Venerdì 29 torna il classico Leccio party, sabato 30 l'immancabile festa Ceres, domenica 31 pranzo rosso verde e la sera Corrida e gonfiabili per bambini. Lunedì 1 musica con Chirs Lavoro, martedì 2 luna park, mercoledì 3 la 73esima cena del maccherone con piatti fatti a mano dalle donne del quartiere che a Colcitrone mettono a tavola quasi mille persone. Giovedì 4 serata jazz, venerdì 5 Flshback party e sabato la propiziatoria allo Slargo. Si riparte dal 28 agosto anche a Sant'Andrea con San Giusto Divus Indie Fest. Venerdì 29 cena spettacolo Euphoria, sabato 30 Ballami party, domenica 31 aneddoti sul corteggio con La Giostra dietro le quinte. Lunedì 1 settembre torna la Giostra dei carrelli, martedì 2 torneo di ping pong, mercoledì 3 settembre Rubbish la tribute band degli Oasis. Giovedì 4 a San Giusto festa anni '90 con Gianni Luna, venerdì 5 summer party e sabato al cena propiziatoria con la musica di Francesco Irrera e Bizio. Porta San Lorentino si riparte mercoledì 27 con l'aperitivo in giardino, giovedì 28 Sarabanda e venerdì 29 la prima festa con djset Foro Loco. Ma è sabato 30 che i giallo cremisi calano l'asso con il ritorno della Cena al contrario che parte dall'amaro a ritoso fino all'aperitivo. Il 31 agosto c'è la domenica dei chimerotti, lunedì 1 settembre serata medievale, martedì 2 Il Cervellone. Settimana nuova, nuove feste: mercoledì 3 Balckout party, giovedì 4 tutti in piazza e serata Bjorne, venerdì 5 dopo la provaccia torna l'Hawaiian party e sabato 6 la propiziatoria apparecchiata in via San Lorentino. Intrecciata alla programmazione per adulti e ragazzi, i quattro quartieri propongono ogni sera un ricco cartellone di intrattenimento per bambini tra animazione, giochi e musica per tirare su nel migliore dei modi i quartieristi di domani