Arezzo, 27 agosto 2025 – Subbiano, il 1° settembre inizia con il “Fierone di fine estate”

Lunedì 1° settembre torna a Subbiano il “Fierone di Fine Estate”…giorno di “caccia al tesoro” quando il tesoro e' l'occasione per un' acquisto che gratifica.

Quella di Subbiano è una “fiera nel mercato” arriva infatti nel giorno classico del mercato settimanale che si svolge ogni lunedì secondo una tradizione che si perde nella notte dei tempi.

Il “Fierone di Fine Estate” coinvolge tutto il centro del paese in un momento d'incontro, socialità, di shopping su quasi un chilometro di strade, da Viale Martiri della Libertà a Viale Europa, che è vicino ai giardini per una sosta in tranquillità.

Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano:

"Quella del primo lunedì di settembre è una fiera ben organizzata dall'Ufficio di Polizia Municipale, che rivitalizza il paese nel momento in cui prende il via la Festa di Fine Estate e offre agli operatori del commercio su area pubblica un'opportunità di lavoro. Un'occasione questa che riporta tutti in una piazza dopo le ferie estive per un incontro di comunità."

Dal mattina alla sera di lunedì 1° settembre si può passeggiare tra quasi cinquanta banchi dove si può trovare un po' di tutto: vestiti e calzature con i grandi sconti dell'estate ma anche con le novità autunnali, biancheria, prodotti di bellezza , ricambi introvabili di ogni genere, casalinghi per la cucina, elementi di arredo e molto altro…tra cui tante curiosità.

Una fiera che diventa luogo dove fermarsi per mangiare o per un'asporto di qualità con le ghiottonerie delle tradizioni regionali e locali, tra cui porchetta, piadine e crescioni, polli allo spiedo,ma anche un mercato all'aperto con frutta e verdura, salumi e insaccati, formaggi e baccalà, e come nelle più classiche fiere spazio anche ai brigidini, croccanti e zucchero filato.