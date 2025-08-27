Arezzo, 27 agosto 2025 – “Un anno con la Giostra”. Fino al 15 ottobre 2025 partecipa al contest fotografico di Instagram organizzato dalla Giostra del Saracino . Vedrai le tue foto pubblicate sul Calendario 2026 della manifestazione.

Ami la Giostra, i suoi colori e la fotografia? Torna “Un anno con la Giostra”: il contest fotografico di Instagram che ti permetterà di vedere pubblicate le tue foto sul Calendario 2026 della Giostra del Saracino.

Partecipare è semplicissimo. Segui la pagina Instagram @giostradelsaracino e posta fino al 15 ottobre 2025 una foto che evoca la Giostra, in ogni sua sfaccettatura. Un oggetto, un luogo, un'atmosfera, un'immagine, qualsiasi cosa trasmetta l'idea di Giostra. Pubblica le tue foto con l'hashtag #unannoconlaGiostra, tagga @giostradelsaracino e inviaci in direct il tuo post.

Raccontaci le tue emozioni attraverso i tuoi scatti!!!