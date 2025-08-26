Monte San Savino celebra la toscanità con la 2ª edizione di Maledetti Toscani

Arezzo, 26 agosto 2025 – Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest'anno Maledetti Toscani – Festival Inno alla Toscanità, la rassegna gratuita che dal 28 al 31 agosto 2025 animerà il Teatro Giulio Vignoli di Monte San Savino con quattro serate all'insegna della musica, della satira e di un intrattenimento ironico, dissacrante e profondamente toscano.

Un festival che gioca con il carattere irriverente e diretto della nostra terra, esaltando il vernacolo, le espressioni popolari e quell'inconfondibile spirito toscano che mescola comicità, cultura e tradizione.

Il programma:

Giovedì 28 agosto – ore 21.30 SEGA LA VECCHIA – Gruppo Folkloristico Sammarcoro Canti e balli popolari per aprire la rassegna con energia e tradizione.

Venerdì 29 agosto – ore 21.30 SGARGABONZI LIVE OFF – Alessandro Gori “Lo Sgargabonzi” Stand up comedy tagliente, satirica e senza filtri, in puro stile toscano.

Sabato 30 agosto – ore 21.30 SOCIALmente inutili – Kagliostro e La Filipponi Comicità, magia e improvvisazione si intrecciano in uno spettacolo brillante e imprevedibile, firmato dal “Duo Filanti”.

Domenica 31 agosto – ore 21.30 SAGRE E PROFANO – Parla come mangi – con Santi Cherubini “Il Penna” e Maurizio Borgogni “Ceccarino” Un viaggio enogastronomico tra folklore, cibo e cultura popolare, tra gag e racconti delle sagre del territorio, esaltando la biodiversità ambientale… e soprattutto quella umana.