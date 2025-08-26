Arezzo, 26 agosto 2025 – Ballerino, attore, coreografo, insegnante di danza e direttore artistico, KLEDI entra giovanissimo all'Accademia Nazionale di Danza dove si diploma nel 1992.

Nello stesso anno entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Tirana dove ricopre, fin dall'inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe.

La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dall'anno seguente diventa primo ballerino in programmi di successo quali Buona Domenica e C'è posta per te.

Diviene noto al grande pubblico come ballerino professionista e insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi.

Da anni è impegnato nella divulgazione dell'Arte della Danza tenendo Stages e Workshop in tutta Italia. Un numeroso pubblico di allievi e professionisti segue da sempre le sue lezioni con passione ed entusiasmo.

Per Kledi Kadiu la danza è da sempre una grande compagnia di vita.

“Avere successo significa prima di tutto sapere aspettare e in secondo luogo saper cogliere le opportunità”, di questo Kledi ne è certo.

"Servono educazione e qualità professionale. E il successo è prima di tutto realizzarsi, non tanto diventare noti al grande pubblico" ricorda.

Nella danza e nello sport lo sbaglio e l'errore fanno parte del mestiere.

Tante ragazze e tanti ragazzi, oggi, hanno invece paura di sbagliare.

Per questo Kledi ama complimentarsi con loro quando commettono un errore.

Stimolare in loro il desiderio di avventura e un pizzico di rischio, questo è quanto anima le sue lezioni.

Kledi Kadiu sarà ospite de La Maison della Danza, la scuola di danza diretta dal Maestro Scortecci, domenica 19 ottobre 2025 per una attesissima masterclass di danza moderna.

Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 10/14 anni ed una per over 14 anni.

Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.

Info su https://www.lamaisondelladanza.it

"Sono davvero molto felice che Kledi abbia accolto il mio invito. Per La Maison della Danza è un privilegio grande poter proporre uno stage modern con uno dei ballerini e coreografi più famosi in Italia. Due lezioni assolutamente da non perdere" puntualizza Roberto Scortecci visibilmente emozionato.

“Durante i mesi di luglio e agosto la sede di Arezzo de La Maison della Danza è rimasta chiusa perché abbiamo deciso di ristrutturare e rinnovare le due sale – aggiunge il Direttore Artistico aretino – due bellissimi nuovi spazi dedicati ai pittori Pierre Auguste Renoir ed Edgar Degas, perché in fondo danza e pittura sono due arti che spesso si intrecciano, con la pittura che cattura il movimento e l'espressione della danza, e la danza che talvolta si ispira alla pittura e al colore”.

La danza è un tema ricorrente nella storia dell'arte, raffigurata dai maestri Degas e Renoir che hanno cercato di tradurre il movimento dei danzatori in linee, forme e colori.

A proposito dello stage con KLEDI il Maestro Scortecci puntualizza che “non si tratta di una semplice lezione, non si tratta di incontrare un insegnante famoso, bensì di vivere un'esperienza unica: l'opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credono di conoscere così bene e che forse hanno bisogno di essere potenziati”.

“Durante gli stage di danza organizzati da La Maison della Danza lo scorso anno, gli insegnanti hanno accompagnato le allieve al miglioramento dell'educazione alla danza e allo stesso tempo ad affinare tecnica e capacità creativa” aggiunge.

“Sono davvero felice – concludono – di offrire alla città l'occasione di incontrare da vicino KLEDI, uno straordinario ballerino e coreografo con alle spalle un importante curriculum professionale; sono certo che saprà regalare alle allieve tanti consigli e suggerimenti nonché passi ed una crescita dal punto di vista tecnico”.